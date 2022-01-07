İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Kaynak: DHA
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:
07.06 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08.00 Bursa-Avcılar-Büyükçekmece
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09.00 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş
10.45 Büyükçekmece-Avcılar-Bursa
11.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
13.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa
14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
17.00 Bursa-Avcılar-Büyükçekmece
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