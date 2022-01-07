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07 Ocak 2022 Cuma 08:58:00 - Güncelleme:07 Ocak 2022 Cuma 09:08:00

İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Kaynak: DHA

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İstanbul Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

07.06 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.00 Bursa-Avcılar-Büyükçekmece

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09.00 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

10.45 Büyükçekmece-Avcılar-Bursa

11.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

13.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

17.00 Bursa-Avcılar-Büyükçekmece

Etiketler : İDO SEFER İPTAL
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