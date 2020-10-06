İçişleri Bakanlığı: 1 Ocak'tan bu yana 173 terörist ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta güvenlik güçlerinin ikna çalışmalarıyla 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 173 olduğu belirtildi.
Güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, Irak'ta faaliyet yürüten 1 terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
Böylelikle 1 Ocak’tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 173’e yükseldi.
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