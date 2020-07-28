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28 Temmuz 2020 Salı 08:38:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2020 Salı 08:38:00

Hatalı basım 100 lirasına teklif bekliyor

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Osmaniye'de bankamatikten çektiği hatalı basım 100 TL'lik banknotu satışa çıkaran Ahmet Agah Durdu (20), iyi bir teklif beklediğini söyledi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan Ahmet Agah Durdu, bir kamu bankasına giderek bireysel temel ihtiyaç kredisi için başvuruda bulundu. Kredisi onaylanan Durdu, 15 Temmuz günü bankamatiğe giderek 5 bin TL'yi çekip eve gitti. Paraları sayarken banknotlardan bir tanesinde 100 TL yerine 10 yazdığının farkına varan Durdu, "Biraz araştırma yaptığımda basım hatası olan bu tür paralara koleksiyoncuların ilgi duyduğunu öğrendim. Bu paranın farklı illerde yüksek meblağlarda satıldığını öğrendim. Değerini veren olursa satmayı düşünüyorum. Gelen parayla da 5 tane üniversite öğrencimize yardım etmeyi ve 5 ihtiyaç sahibi ailemizin dolabını doldurmayı düşünüyorum" dedi.

Ahmet Agah Durdu, hatalı basım 50 TL'ye 75 bin TL teklif verildiği yönünde haberler okuduğunu belirterek, kendisindeki para için 10 bin TL'ye kadar talipli çıktığını, ancak vermek istemediğini belirtti. Durdu, kafasında herhangi bir fiyat olmadığını, ancak en uygun teklifte bulunana baskı hatalı parayı satmayı düşündüğünü sözlerine ekledi.

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