“Hastalıkta, sağlıkta” sözünün hakkını verdiler

İzmir'de 52 yıl önce nikah masasında "iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta birbirlerine destek olma" sözü veren 2 çocuk ve 2 torun sahibi Naile (75)-Hüsnü Güler (79) çiftinin bu sözleri hastane odasında vücut buldu.



Kanser nedeniyle kemik iliği nakli yapılan karısının gece gündüz yanında olan Hüsnü Güler, "Nikah masasındaki sözleri laf olsun diye vermedik. Bizim birbirimize ihtiyacımız her zamankinden daha çok artık" dedi.