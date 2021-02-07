Hassas burunların gönüllü öğretmeni

Konya'nın Hadim ilçesinde yaşayan Birol Meki, kendi imkanlarıyla yaptığı merkezde, farklı ırktaki köpeklere canlı arama-kurtarma ve temel itaat eğitimi veriyor. Komutları harfiyen yerine getiren köpekler, kabiliyetleriyle göz dolduruyor.



5 yıl önce Ankara'da köpek eğitmenliği kursu alan Meki'nin yetiştirdiği köpekler özellikle afetlerde canlı arama ve kurtarmada görev alıyor. Meki, "Çok sayıda köpek eğittim. Devletim, milletim için yapıyorum" diyor.