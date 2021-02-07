  • BIST
    1527.17
  • Dolar
    7,0580
  • Euro
    8,5155
  • Altın
    410,9500
İstanbul
11 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mart ayında başlıyor... Parmak izi tanıma sisteminde flaş gelişme
Libya Başbakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması
"Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla bertaraf edildi"
Onların kayak takımları TAHTADAN
Hassas burunların gönüllü öğretmeni
Köylülerin tenis kortu heyecanı
Özel öğrencilere hem terapi hem de kazanç
Metin Hara: Adriana ile iyi ayrıldık
İyi ki doğdun baba!
Yeni şarkılar yolda
Gümüş yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor
Cansu arınma kampında!
Beşiktaş'ta evet!
Uzakta ilk doğum günü
Mutlu kalpler kulübü kurdu!
Yeni normalde yemek
Uğur ile ayrıldık
Seren Serengil, serum takdırdı
Kemoterapi görenler de aşı yaptırmalı
Elektronik sigara Kovid-19'a kapı açıyor
Koronavirüs sonrası kronik rahatsızlıklar artacak
Bugün Türkiye genelinde güneşli hava hakim
DSÖ'den flaş koronavirüs açıklaması: Kanıt yok
Bugün burçları neler bekliyor? 7 Şubat 2021 Pazar günlük burç yorumları
07 Şubat 2021 Pazar 12:15:00 - Güncelleme:07 Şubat 2021 Pazar 15:23:00

Hassas burunların gönüllü öğretmeni

ABONE OL

Konya'nın Hadim ilçesinde yaşayan Birol Meki, kendi imkanlarıyla yaptığı merkezde, farklı ırktaki köpeklere canlı arama-kurtarma ve temel itaat eğitimi veriyor. Komutları harfiyen yerine getiren köpekler, kabiliyetleriyle göz dolduruyor.

Konya'nın Hadim ilçesinde yaşayan Birol Meki, kendi imkanlarıyla yaptığı merkezde, farklı ırktaki köpeklere canlı arama-kurtarma ve temel itaat eğitimi veriyor. Komutları harfiyen yerine getiren köpekler, kabiliyetleriyle göz dolduruyor.

5 yıl önce Ankara'da köpek eğitmenliği kursu alan Meki'nin yetiştirdiği köpekler özellikle afetlerde canlı arama ve kurtarmada görev alıyor. Meki, "Çok sayıda köpek eğittim. Devletim, milletim için yapıyorum" diyor.

Etiketler : konya k-9 köpeği hassas burunlar
Prodüktör Mustafa'dan ilk proje

Prodüktör Mustafa'dan ilk proje
Demet'in AVM çantası

Demet'in AVM çantası
Karne hediyesi oyuncak bebek

Karne hediyesi oyuncak bebek
Türkü de dinlerim, halay da çekerim

Türkü de dinlerim, halay da çekerim
'Eski eşim tehdit ediyor'

'Eski eşim tehdit ediyor'
Şafak Sezer'in pandemi projesi yolda

Şafak Sezer'in pandemi projesi yolda
Sermiyan Midyat: Biz dava adamıyız

Sermiyan Midyat: Biz dava adamıyız
Çiğköfte partisi

Çiğköfte partisi
14 Şubat için ‘Mecnun'

14 Şubat için ‘Mecnun'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER