Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Yılın son günleri gerçekçi kararlar verme zamanı

Nihayet 2020 yılının son haftasına geldik. 2020 şanına yakışır şekilde astrolojik açıdan iddialı bir hafta ile veda ediyor. 28 Aralık günü Güneş ile Uranüs arasındaki olumlu etkileşim insanoğlunu geleceğe davet ediyor. Adeta 2021 yılının temasını kulağımıza fısıldıyor. Yenilenme, değişim, reform ve aydınlanma enerjisi devrede olacak. Daha özgür olmayı hayal edeceksiniz. Hayatınıza heyecan katmak isteyeceksiniz.



KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

30 Aralık günü Yengeç burcundaki Dolunay ve Venüs ile Neptün arasındaki zorlayıcı açı dikkat çekiyor. Bu Dolunay haritasında Yengeç burcu yükselen ülkemiz için büyük önem taşıyor. Yılın son haftası halk ve sağlık açısından kritik bir önem taşıyor. Sular, denizler, seller vb. konularla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Venüs ile Neptün arasındaki zorlayıcı açı ve Venüs ile Güney Ay Düğümü arasındaki kavuşum yılın son haftasında ikili ve sosyal ilişkilerdeki sorunlara işaret ediyor. İlişkilerinizde hayal kırıklığı, karmaşa ve yanılgı rüzgarları esebilir. Geçmişe ait defterler açılabilir, hesaplar görülebilir. 2021 yılında yanınızda kimlerin olmasını istediğiniz ile ilgili gerçekçi kararlar vermeniz gerekiyor. Dünyada diplomatik ilişkilerde net olmayan kararlar ortaya konabilir.

DİLEKLERDE BULUNUN

1 Ocak günü Merkür ile Neptün arasındaki olumlu etkileşim ile beraber, yıla hayal kurarak merhaba diyoruz. Yaratıcılık ve ilham yüksek düzeyde olacak. Geleceğinize ilişkin karar verirken duygusal ve idealist hareket edebilirsiniz. Dua etmek ve dilekte bulunmak için uygun bir günde olacaksınız. Bütünün hayrına olan dilekleriniz yıla güzel başlamanıza vesile olabilir. Yılın son haftasında hepinize sağlık, huzur, başarı ve aşk diliyorum. Denge, idrak ve irade ile hareket edeceğiniz muhteşem bir yeni yıl geçirmenizi temenni ediyorum.

KOÇ

Kardeşler, kuzenler ve yakın akraba ilişkilerinde duygusal bağın yüksek olacağın zamanlar geçirebilirsiniz. Güçlü sezgilerin yaratıcı iletişim tarzın ile duygularınız etkin bir şekilde ifade edebileceğiniz bu hafta ev emlak alım satım işlerinde şanslı olabilir ve bu durumu değerlendirebilirsiniz. Anne baba ile güzel vakitler geçirebilirsin. Karar verme analiz etme konuların da ve özellikle kariyeriniz ile alakalı gerçekçi iletişimler kurabilir ve kararlarınız hayata geçirebilirsiniz. Hafta sonu ile birlikte Yeni yıla adım atacağınız günlerde özellikle evli Koçlar çocukları ile güzel vakitler içerisinde olacağı gibi, bekar koçlar ise sevdiği kişi ile güzel zamanlar geçirebilirler.

BOĞA

Maddi konular odağınız olabilir ve kendinizi güvende hissetmek adına yeni girişimler yapmak isteyebilirsiniz. Sahip olduklarının kıymetini bilen sevgili boğalar kadın figürlerinden destek göreceğiniz birkaç gün içerisinde olduğunuzu iletmek isterim. Bu hafta sürekli iletişim halinde olmak isterken bir taraftan da karşınızdaki kişiyi de dinlemeyi ihmal etmeyecek ve ayna gibi karşı tarafa yansıtma yapacaksınız. Ev aile konuları özellikle anne baba ile harika zamanlar yaşayabilirsiniz. Merkür’ün oğlak burcunda olmasından dolayı Kişisel gelişim, eğitim konularında adımlar atılabilir, yurtdışı bağlantılı işler, inançlar gündeminizi meşgul edebilir.

İKİZLER

Bu hafta hassas kırılgan biraz içe dönük bir ruh halinde olabilir ve duygularınız ile hareket edebilirsiniz. Kazançlarınız konusunda da duygularınızı dinleyeceğiniz ve maddi durumlarınızı sorgulayacağınız bir hafta diyebiliriz. Kardeşler, yakın akraba kuzenler ile bu hafta iletişime dikkat etmenizde fayda var. Bazı fevri çışışlar olabilir. Yönetici gezegeniniz Merkür’ün Oğlak burcunda olmasından kaynaklı olarak ortaklı işlerde finans konularında ve kredi işlerinde iletişime dikkat. Biraz içe dönük olabilir ve spirtüel konular ile ilgilenebilirsiniz Güzel bir dönemin sizi beklediğini ve farkındalığınızın önemli olacağı bir döngüye giriyorsunuz.

YENGEÇ

İçsel huzuru bulmak için kendi içinize dönebilir ve izole olmak isteyebilirsiniz. Sizler güçlü sezgileri olan kişilersiniz ve yalnız olduğunuzda duygusal olarak kendiniz daha güçlü hissedeceksiniz Bu hafta kadınlardan gelecek gizli düşmanlıklara dikkat etmenizde fayda var. Hafta ortalarına doğru kendiniz ile alakalı güzel kararlar alabilir ve farkındalık sağlayabilirsiniz. Ruh haliniz yüzünüze yansıyabilir ve duygularınızı açıkça ifade edebilirsiniz. Maddi kazançlarınız ile ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Merkür’ün oğlak burcunda yer alması her türlü ikili ilişkilerinizin çok önemli olacak ve başka insanların dertlerine çare siz olacaksınız.

ASLAN

Haftaya güçlü sezgiler ile başlıyorsunuz. Rüyalarınız yol gösterici olabilir. Bu hafta arkadaşlık ilişkileriniz sosyal çevreniz ile hareket etmek isteyebilir ve zamanınızı dışarda geçirmek isteyebilirsiniz. Evde kalmak sizi yormuş ve duygularınızı değiştirmiş olabilir. Merkür'ün oğlak burcunda yer almasından kaynaklı olarak çalışkan detaycı ve mükemmel işler yapacağınız gibi birlikte çalıştığınız kişilerden destek alacaksınız.

BAŞAK

Haftaya kariyer ve aile arasında sıkışmış bir durumda başlıyor olabilirsiniz. İş ve kariyer konusu önceliğiniz olabilir ve ihmal ettiğiniz aileniz ile daha fazla zaman geçirmeniz gerekebilir. Sosyal olabileceğiniz, arkadaş çevrenizin yenileneceği ve sosyal sorumluluk kapsamında işler yapabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınız aileniz gibi olabilir ve dertlerine çözüm bulabilirsiniz. Bu hafta sezgileriniz çok güçlü olacak, kendinizi izole etmek isteyecek ve yalnızken kendinizi duygusal olarak daha güvende hissedeceksiniz. Yönetici gezegeniniz Merkür'ün oğlak burcunda yer almasından kaynaklı olarak çocuklarınız ile ilgili konular ve yaratıcı fikirler ile güzel işler başlatabilirsiniz.

TERAZİ

Gündeminiz eğitim hayatı ile ilgili konular, yurtdışı bağlantılı işler, hukuk konuları ve maneviyat olabilir. İş hayatınız kariyeriniz, toplum önündeki statünüz ile ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Anneniz ile ilgili konular yada belki anne olmak gibi güzel haberler alabilirsiniz. Sosyal statünüz, arkadaşlarınız ile hoş vakitler ve kendinizi ifade etme şekliniz net bir şekilde ortaya çıkabilir. Merkür’ün Oğlak burcunda yer almasından kaynaklı olarak baba ile iletişimin artması, aile yuva konuları ve emlak alımı ile ilgili konularda gündeme gelebilir.

AKREP

Eş, anne ve kadın figürlerden maddi anlamda destekler alabileceğiniz bir haftaya başlangıç yapıyorsunuz. Sezgisel anlamda kuvvetli olacağınız haberci rüyalarda görebilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı işler,bir eğitim başlatmak veya geleceğe dair planlarınız hayata geçirebileceğiniz günler ayın son zamanları olacak. Bitmeyen hukuksal bir işiniz var ise sonuç alabilirsiniz. Bununla birlikte Kariyer hayatınızda göz dolduracağınız, parlayacağınız bir yıl kapanışı da sizi bekliyor olabilir. Merkür’ün oğlak burcunda olmasından dolayı kardeşler, kuzenler yakın akraba ile daha fazla iletişim içerisinde olabilir, kısa seyahatler gündeminize gelebilir.

YAY

İkili ilişkiler, ortaklıklar veya imza yolu ile yapılan her türlü anlaşmalar ile haftaya başlayabilirsiniz. İlişkinizi sorgulayabilir ve gidişatı hakkında partneriniz ile konuşabilirsiniz. Kafanızda olan birtakım konular hakkında danışmanlık alabilir ve kendinizi rahatlatabilirsiniz. Sosyal statünüz ve toplum önündeki yeriniz gündem olabilir. Hedefleriniz daha net belirleyebilir ve başarı gerektiren projelere imza atabilirsiniz. Kişisel gelişim eğitimleri başlatmak, yabancı ortaklı işlerde görüşmeler ve hukuksal davalarınız yıl sonunda gündeminiz olabilir. Merkür’ün oğlak burcunda olmasından dolayı kendi kazanımlarınız, maddi kaynaklarınız ve üretmek için güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz.

OĞLAK

Haftaya çalışma hayatı, koşullarınız, hijyen, bakım ve temizlik gibi detay gerektiren konular ile başlayabilirsiniz. Sağlık konularına dikkat etmenizde fayda var. Birlikte çalıştığınız kişiler ile ilgili gündemler olabilir. İkili ilişkiler, ortaklı işler ve imza gerektiren konular, sen ben diyalogları, ahenk ve uyum içerisinde güzel ilişkiler yaşanabilir. Yıl sonuna doğru kredi, ödenmesi gereken borçlar, dolaylı yoldan gelen yada giden maddi durumlar da yaşayabilirsiniz Merkür’ün sizin burcunuzda olmasından dolayı iletişimde güçlü, çok konuşkan, kendinizi iyi ifade etme ve ön planda olarak yeni yıla adım atabilirsiniz.

KOVA

Üretim enerjisi, hobileriniz, çocuklarınız ve keyif veren eğlenceler ile başlıyorsunuz bu haftaya. Kendinizi gösterebileceğiniz sanatsal yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz. Yararlı faydalı olmak hizmet etmek çok çalışmak ve yanınızda çalışan ile güzel işbirlikleri yapabilirsiniz. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Ortaklı işler, iş ortaklıkları, imza yolu ile yapılan anlaşmalar yıl sonuna doğru gündeminiz olabilir ve bu süreci danışmanlık alarak destekleyebilirsiniz. Merkür’ün oğlak burcunda olmasından kaynaklı olarak son derece sezgisel, yaratıcı, bazen takıntılı ve fikir üretmekte faydalı işler ortaya koyabilirsiniz.

BALIK

Aile bağları, aile büyükleri yaşadığınız ev ve babanıza ait konular ile başlıyor olacaksınız. Taşınmaz mallar, gayrimenkuller ve yatırımlar gündem olabilir. Çocuklarınız ile ilgili güzel gelişmeler, hobileriniz, eğlence hayatınız hareketli olabilir. Spora başlamak, sevgi, aşk yıl sonuna doğru sizi mutlu edecek konular olarak karşınıza çıkabilir. Bu süreçte biraz sağlığınıza dikkat etmeli ve çalışarak kendinizi çok yormamalısınız. Merkür’ün oğlak burcunda yer almasından dolayı Gruplar, dernekler, sosyal ortamlar ve arkadaşlık ilişkileriniz, kariyeriniz, takım çalışmalarında etkin roller almak, sosyalleşmek isteyebilir ve yeni yılı arkadaşlarınız ile karşılayabilirsiniz.

UZMAN ASTROLOG BARIŞ ÖZKIRIŞ

