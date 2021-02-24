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24 Şubat 2021 Çarşamba 09:49:00 - Güncelleme:24 Şubat 2021 Çarşamba 11:42:00

Günlük burç yorumları Uzman Astrolog Özlem Recep

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TERAZİ: AŞKTAN YANA YÜZÜNÜN GÜLECEĞİ BİR DÖNEMDE

BALIK: SÜRPRİZ BİR TANIŞMA YA DA KARŞILAŞMA OLABİLİR

AKREP: STRESLİ KONULARDAN KENDİNİ UZAKLAŞTIRMALI

KOVA: UZUN ZAMANDIR OLMADIĞI KADAR ŞIMARTILMASI MÜMKÜN

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Maddi kaynaklarınızın artabilmesi için uygun bir dönem. Ruhsal anlamda hakedişiniz varsa ummadığınız yerden gelebilecek maddi artışlara hazırlıklı olun derim. Gün içerisinde arkadaşlarınızın tuhaf talepleri ve tutumları ile karşılaşabilirsiniz ama bu durumu üzerinize alıp konuyu kişiselleştirmemenizi öneririm.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

İş yerinizden önemli bir tazminat alıp ayrılmak veya maaşınıza uzun vadeli bir zam düşünüyorsanız bugün konuşmanızı önerebilirim. Önemli bir sağlık sıkıntısı olan aile büyüğünüz var ise gün içerisinde alacağınız haberler karşısında biraz huzursuz hissedebilirsiniz. Olası küslükleriniz varsa hadi bugün çözümlemeyi deneyelim ne dersiniz?

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

İş hayatınızı geliştirecek yeni bir eğitime başlamak için harika bir zamanlama. İlahi olan yardımın da yanınızda olacağı, iletişim dilinizi çok net kullanabileceğiniz harika bir gün. Kalbi boş olan İkizler için ufak ufak görüşmeler başlamış olabilir. Belki de bu flörtleşme evliliğe doğru bir yol izler kimbilir.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Sevdiğiniz kişi ile çok yakın olacağınız bir gün. Ama kendi içinde zorlukları da yok değil. Onun olası değişken tavırlarını yok sayabilir ve konuyu bireyselleştirmezseniz günü muhteşem geçirebilirsiniz. Aksi halde içinize atacağınız konular ilişkinizde gerginliklere sebebiyet verebilir aman dikkat.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Sevdiğiniz kişi ile beraberliğinizdeki yeni dönemi ve onun ailesinin neden olduğu krizleri yavaş yavaş toparlamaya başlamış olabilirsiniz. Gün içerisinde onun ailesinden alacağınız haberler karşısında kendinizi gergin hissetseniz de siz beraberliğinize ve güzel günlerinize odaklanmalısınız. Kalbi boş olan Aslan Burçları ise olası toplantılardan tanışacakları yeni biri karşılarına çıkabilir.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Günlük yaşantınızda karşınızdaki kişilere umulmadık tavırlarla yanıt vermeniz söz konusu olabilir. Sinir sistemi sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz. İş hayatınızda olası projelerinize taş koymaya kalkan gizli düşmanlarınızın farkına varacağınız bir gün ayrıca. Herkesin nasibi kendinedir, bırakın taş koysunlar. İlahi olan birşeyi nasip ediyorsa, nasibiniz size gelir.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Aşk ve sevgi konularında uzunca süredir canınızı yakan enerjilerin tersine döndüğünü göreceksiniz. İçinizi ısıtacak, uzunca süredir kalbinizi yaralayan ne varsa alıp götürecek bir beraberliğe aniden başlayabilir veya yanınıza yakışan kişinin kim olduğunun farkına varabilirsiniz. Eski bitmesi gereken ne varsa gidiyor, kalbinizi yeni bir aşka açma vakti.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Sevdiğiniz kişi ile aniden bir seyahat planlayabilirsiniz. Pek çok stresli konudan aniden uzaklaşmak ve ruhunuzu dinlemek size ve ilişkinize çok iyi gelecek. Bugün aniden gelen telefon konuşmalarında gergin hissettiğiniz ne varsa atın zihninizden boşverin, sizi mutlu etmek isteyenler sizi yaralayacak kelimeler seçerek sizi üzmez.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Bugün iletişim diliniz sevdiğiniz kişileri istemeden kırmaya sebebiyet verebilir. Sevdiğiniz kişi ile yaşadığınız fikir ayrılıkları sizi içten içe üzebilir ama günün ikinci yarısında tartışmalarınızı çözümleyeceksiniz. Sürpriz bebek kararları almaya çok yakınsınız. Aileniz genişleyebilir.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Parasal kaynaklarınızdaki artan gelir sizi çok mutlu edecek. Hayatınızda hayal ettiğiniz ne varsa yakın bir zamanda sizinle birlikte olacak. Kalbi boş olan Oğlak burçları tesadüf karşılaşmalar ve görüşmelere hazırlıklı olsun, belki de evliliğe ulaşacak yeni bir beraberliğin ilk adımlarını atmaya başlamış olabilirsiniz.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Kendinizi net bir şekilde ifade ederken, yollarınızın ayrıldığı yakın arkadaşlarınızdan haberler gelecek. İlişkinizi toparlamak istiyorsanız bir şans daha verebilirsiniz. Kalbi boş olan Kova Burçları bugün yeni biri ile tanışabilir, o kişiyi fark edebilir veya yeni bir aşka yelken açabilir. Uzunca süredir göremediğiniz değeri görecek ve mutluluğu yakalayacaksınız.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Maddi konularda yaşayacağınız bazı gerginlikler oluşabilir. Gözden kaçırdığınız borçlarınız karşınıza çıkabilir, kolaylıkla ödeyeceksiniz sıkıntı yapmayınız. Kalbi boş olan Balık Burçları tesadüf karşılaşmalar ve beraberliklere kalplerini açmalılar, sürpriz itiraflarla şaşırabilirsiniz.

Etiketler : burç yorum günlük burç
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