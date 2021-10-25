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25 Ekim 2021 Pazartesi 16:30:00 - Güncelleme:25 Ekim 2021 Pazartesi 16:30:00

Grip vakaları arttı Turşuculara akın ettiler

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Grip vakalarının artmasıyla bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen turşuya talep arttı.

Grip vakalarının artmasıyla bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen turşuya talep arttı. İstanbul Kemerburgaz'daki Turşucu Köyü'nde de turşu satışları artış yaşandı. Turşucu Köyü'nde bulunan turşucu esnafı ise İstanbul farklı noktalarından turşu almaya gelenlerin en çok lahana, salatalık ve biber tercih ettiğini söyledi.

Etiketler : Grip vakaları Turşucu Köyü turşu
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