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20 Aralık 2021 Pazartesi 14:07:00 - Güncelleme:20 Aralık 2021 Pazartesi 14:07:00

Gönüllü gençler hasta çocukların yüzünü güldürdü

Kaynak: AA

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Erzurum'da hastanede tedavi gören çocuklar, Aziziye Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler tarafından mini konser ve çeşitli hediyelerle moral depoladı. Hastanede tahsis edilen bir alanda gençlik merkezinin müzik ekibinin mini konser verdiği etkinlikte, saz ve gitar eşliğinde söylenen şarkılara eşlik eden çocuklar da halay çekip oynayarak gönüllerince eğlendi.

Erzurum'da hastanede tedavi gören çocuklar, Aziziye Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler tarafından mini konser ve çeşitli hediyelerle moral depoladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aziziye Gençlik Merkezi lideri Yaser Taşkesenlioğlu ve gençlik merkezi gönüllüsü de olan Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi diyetisyeni Şefika Kaplan koordinesinde bir grup gönüllü genç, hastanede yatarak tedavi gören çocuklara moral ziyaretinde bulundu.

Burada çocukların odalarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takıp sosyal mesafe ve hijyene dikkat ederek giden gönüllü gençler, çocuklara kitap, oyuncak, kıyafet ve kışlık bot gibi hediyelerle sürpriz yaptı.

Hastanede tahsis edilen bir alanda gençlik merkezinin müzik ekibinin mini konser verdiği etkinlikte, saz ve gitar eşliğinde söylenen şarkılara eşlik eden çocuklar da halay çekip oynayarak gönüllerince eğlendi.

Gençlik lideri Taşkenlioğlu, AA muhabirine, gönüllü gençlerle hastanede yatarak tedavi gören çocukları ziyaret edip onlara moral vermekten mutlu olduklarını belirterek, Aziziye Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Kumbasar ve hastane yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Gönüllü gençlerden Mekke Çınar da müzik grubuyla ziyaret ettikleri çocukların mutlu olduğunu ifade ederek, "Çocuklarla güzel bir gün geçirdik, şarkılar söyleyip eğlendik. Çocukların yüzündeki tebessüme sebep olduğumuz için bizler de çok mutlu olduk." dedi.

Çocuklar ve hasta yakınları da eğlenceli bir gün geçirmelerine vesile olan gençlere teşekkür etti.

Etiketler : Gönüllü gençler hasta çocuklar Erzurum Aziziye Gençlik Merkezi
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