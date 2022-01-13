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Gökçeada'da iki hasta askeri helikopterle tahliye edildi
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13 Ocak 2022 Perşembe 00:41:00 - Güncelleme:13 Ocak 2022 Perşembe 00:42:00

Gökçeada'da iki hasta askeri helikopterle tahliye edildi

Kaynak: AA

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde düşerek yaralanan kişi ile felç geçiren hasta, askeri helikopterle Çanakkale'ye getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, düşme sonucu yaralanan bir kişi ile felç geçiren hastanın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle Gökçeada'dan alınarak Çanakkale'ye sevk edildiği belirtildi.

Tahliye operasyonuna ilişkin fotoğrafların yer aldığı paylaşımda her iki vatandaşa da acil şifalar dileğinde bulunuldu.

Etiketler : çanakkale milli savunma bakanlığı msb
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