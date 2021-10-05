Gladyatörler Kenti'nde deprem izi aranıyor

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkan sütunlar ve diğer alanlarda, tarihte yaşanan depremlerin izleri sürülüyor. Prof. Dr. Halil Kumsar, yapıların ve sütunların devrilme yönlerinin, büyük deprem kuvvetinin hangi yönden geldiğinin göstergesi olduğuna işaret etti.

