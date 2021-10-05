05 Ekim 2021 Salı 15:00:00 - Güncelleme:05 Ekim 2021 Salı 15:00:00
Gladyatörler Kenti'nde deprem izi aranıyor
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkan sütunlar ve diğer alanlarda, tarihte yaşanan depremlerin izleri sürülüyor.
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkan sütunlar ve diğer alanlarda, tarihte yaşanan depremlerin izleri sürülüyor. Prof. Dr. Halil Kumsar, yapıların ve sütunların devrilme yönlerinin, büyük deprem kuvvetinin hangi yönden geldiğinin göstergesi olduğuna işaret etti.
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