Rusya'dan Fransa'yı zora sokacak uyarı!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugün düzenlediği basın toplantısında "Macron'u hayal kırıklığına uğratmak zorundayız. Eğer Fransızlar çatışma bölgesinde görünmek isterlerse ister istemez Rus ordusu için hedef haline gelir. " dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Şubat ayında yaptığı açıklamada, gelecekte Ukrayna'ya Fransız askerlerinin gönderilmesini göz ardı etmediklerini ifade etmiş ve tartışmaların da başlamasına neden olmuştu.

Rusya tarafından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker göndermesi durumunda Fransız askerlerin Rus ordusu tarafından "meşru" hedef haline geleceği ifade edildi.

"MACRON'U HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAK ZORUNDAYIZ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugün düzenlediği basın toplantısında Macron'un bu ifadesine yönelik soruları yanıtladı.

Zaharova gazetecilere yaptığı açıklamada, "Macron'un bu söylemi Rusya için bir tür 'stratejik belirsizlik' oluşturma arzusu" ifadesin kullandı. "Macron'u hayal kırıklığına uğratmak zorundayız" diyen Zaharova, "Eğer Fransızlar çatışma bölgesinde görünmek isterlerse ister istemez Rus ordusu için hedef haline gelir" ifadesini kullandı.