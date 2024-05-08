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AB, dondurulan Rus varlıklarının karlarıyla Ukrayna'ya silah alacak
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08 Mayıs 2024 Çarşamba 20:17:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2024 Çarşamba 20:17:00

AB, dondurulan Rus varlıklarının karlarıyla Ukrayna'ya silah alacak

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen karların Ukrayna'nın savunmasını desteklemekte kullanılmasında anlaştı.

AB Dönem Başkanı Belçika'nın resmi sosyal medya hesabından, "AB ülkelerinin büyükelçileri, Rusya'nın dondurulan varlıklarından kaynaklanan olağanüstü gelirlere ilişkin tedbirler üzerinde prensipte anlaştı" paylaşımı yapıldı.

Paylaşımda, Rus varlıklarından kaynaklı paranın Ukrayna'nın toparlanmasını ve askeri savunmasını desteklemeye hizmet edeceği belirtildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de konuya ilişkin açıklamasında, "Dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna için kullanılmasına ilişkin teklifimiz konusundaki siyasi anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum" ifadesini kullandı.

Söz konusu paranın Ukrayna ve Avrupa'yı daha güvenli bir hale getireceğine işaret eden von der Leyen, bunun güçlü bir sembol olduğuna dikkati çekti.

AB ülkeleri, savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankasının yaklaşık 200 milyar eurosunu dondurdu. Rus varlıklarını elinde tutan finansal kurumlar bunlarla vadesi geldikçe yeniden yatırım yaparak ciddi bir kazanç sağlıyor.

AB'nin dondurduğu Rusya Merkez Bankası rezervlerinin 180 milyar eurosu, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'da bulunuyor. Bu nedenle kurumun bilançosundaki varlıkları hızla artarken, Euroclear büyük miktarda faiz geliri sağlıyor. Euroclear, AB yaptırımları nedeniyle dondurulan Rus varlıklarının faizinden geçen yıl 3 milyar eurodan fazla gelir elde etmişti.

AB Komisyonunun konuyla ilgili hazırladığı teklif, Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin ayrı bir hesaba yatırılmasını ve bunun Ukrayna için kullanılmasını içeriyordu.

Böylece AB ülkeleri, dondurulmuş Rus varlıklarının yatırıma dönüştürülmesinden elde edilen yıllık yaklaşık 3 milyar euroluk karın, Ukrayna'ya silah ve mühimmat alımında kullanılmasına yönelik planda anlaşma sağlamış oldu.

Bütün detayları henüz açıklanmayan plan kapsamında, karın yüzde 90'ının Ukrayna'ya silah alımına, yüzde 10'unun ise diğer çeşitli yardımlara aktarılması öngörülüyor.

Etiketler : AVRUPA BİRLİĞİ RUSYA RUS VARLIKLARI UKRAYNA
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