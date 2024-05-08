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08 Mayıs 2024 Çarşamba 09:40:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2024 Çarşamba 09:40:00

İstanbul Havalimanı'nda faciadan dönüldü... Bakan Uraloğlu 24 TV'ye konuştu: 2 pilot tahliye edildi

Kaynak: DHA

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İstanbul'da sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. İstanbul Havalimanı'nda, yabancı bir kargo şirketine ait kargo uçağı, iniş takımlarının arızalanması üzerine gövde üzerine iniş yaptı. 24 TV'ye konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2 pilotun tahliye edildiğini, pistin uçuşa kapatıldığını açıkladı.

Alınan bilgiye göre, Paris-İstanbul seferini yapan Fedex Havayollarına ait Boeing 763 tipi bir kargo uçağı, iniş takımlarında arıza meydana gelince, İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile irtibata geçerek gövde üzerine iniş için izin istedi.

Bunun üzerine havalimanında iniş için gerekli tedbirler alınarak piste Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Servisi ekipleri sevk edildi.

CAN KAYBI YOK

Uçak gövde üzerine sorunsuz olarak inişini gerçekleştirirken kabin ekibi yaralanmadan uçağı terk etti.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda meydana gelen kargo uçağı kazasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu 24 TV canlı yayınına bağlanarak, "Arkadaşlarımız çok güzel önlem aldılar. Saniyeler içerisinde uçağın soğutma çalışmasına başladılar" dedi.

Ön iniş takımı açılmayınca önce arka tekelekleri açılan ardından gövde üzerine inen Fedex Havayolları'na ait kargo uçağı kazasına ilişkin inceleme başlatıldı.

Bakan Uraloğlu, 2 pilotun tahliye edildiğini ve pilotların sağlık durumunun iyi olduğu söyledi. Uçağın indiği pistin uçuşlara kapatıldığı söyleyen Bakan Uraloğlu, kazanın nedeninin teknik incelemenin ardından belli olacağını ifade etti.

Etiketler : İstanbul Havalimanı Kargo uçağı İniş kazası
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