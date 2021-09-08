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08 Eylül 2021 Çarşamba 10:36:00 - Güncelleme:08 Eylül 2021 Çarşamba 10:36:00

Faciadan dönüldü! Tuzla'da iki tren kafa kafaya geldi

Kaynak: AA - DHA

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Tuzla'da duramayan tren, istasyonda bekleyen başka bir trene hafif şekilde çarptı.

Tuzla'da duramayan tren, istasyonda bekleyen başka bir trene hafif şekilde çarptı.

Adapazarı-Pendik seferini yapan ADA treni duramayarak düşük hızda, Tuzla Tersane İstasyonu'nda bekleyen Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'e (YHT) çarptı.

Kaza nedeniyle olay yerine sevk edilen ekipler çalışmalarını sürdürürken, seferlerde aksama yaşanıyor.

Etiketler : tren kazası yüksek hızlı tren yaşam haberleri
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