29 Ekim 2021 Cuma 19:00:00 - Güncelleme:29 Ekim 2021 Cuma 19:00:00
Evliya Çelebi Yolu'nda iki Hollandalı
Amerikalı bir arkadaşlarından duydukları Evliya Çelebi Yolu'nu gezmek için yaptıkları araştırmanın ardından Türkiye'ye gelen Hollandalı Frans Joosstens (62) ve Henk Vısser (63), yürüyerek rotayı tamamlamaya çalışıyor.
İzmit Körfezi'nden Simav'a kadar süren rotada İnegöl'de mola veren Hollandalı turistler, Türkiye'nin doğal güzelliğine hayran kaldı. Henk Vısser, "Türk insanı da çok sıcakkanlı ve misafirperver" dedi.