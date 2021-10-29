VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Moskova'daki NATO binası mühürlendi
İstanbul yeni AKM'ye kavuştu!
Başkan Erdoğan'dan AKM paylaşımı
ABD'de 2 bin 127 kişi daha koronavirüsten öldü
Bakan Kurum: Yeni kararlar uluslararası iş birliğini pekiştirecektir
Fransa'nın gücü kırılacak! Türkiye'nin de etkisi artacak
Evliya Çelebi Yolu'nda iki Hollandalı
Ağabeyine özendi dünya üçüncüsü oldu
Eğitimciler domates tarlasında klip çekti
Instagramda büyük yenilik: Hikayelerde herkes bağlantı paylaşabilecek
Yunan'dan Türkiye kışkırtması
4 Terörist daha etkisiz hale getirildi
15 milyonluk keyif
‘Annemizi Saklarken' biz!
Kışın eğlence devam edecek
‘KİM Bu Aile'nin komiseri!
Yıldız'a selam olsun!
Dünya bir yana Kıvanç bir yana
Âşık olduktan sonra fark etmez
Oğuzhan 'O Ses'e yakışıyor
Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 3 yılda büyük başarı!
Başkan Erdoğan'dan Anıtkabir'de anlamlı mesaj
Heyecanlı bekleyiş sona eriyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
5 zincir markete para cezası
29 Ekim 2021 Cuma 19:00:00 - Güncelleme:29 Ekim 2021 Cuma 19:00:00

Evliya Çelebi Yolu'nda iki Hollandalı

ABONE OL

Amerikalı bir arkadaşlarından duydukları Evliya Çelebi Yolu'nu gezmek için yaptıkları araştırmanın ardından Türkiye'ye gelen Hollandalı Frans Joosstens (62) ve Henk Vısser (63), yürüyerek rotayı tamamlamaya çalışıyor.

İzmit Körfezi'nden Simav'a kadar süren rotada İnegöl'de mola veren Hollandalı turistler, Türkiye'nin doğal güzelliğine hayran kaldı. Henk Vısser, "Türk insanı da çok sıcakkanlı ve misafirperver" dedi.

Etiketler : evliya çelebi hollanda turist henk vısser Frans Joosstens
Denizli'de moda şov

Denizli'de moda şov
Evlilikte çok uçtum!

Evlilikte çok uçtum!
Çocuklar için koşacak

Çocuklar için koşacak
Hatay'da Ceceli izdahamı

Hatay'da Ceceli izdahamı
42 yaş mutluluğu

42 yaş mutluluğu
Ev sahibiyle kira krizi

Ev sahibiyle kira krizi
Cevabı bende değil!

Cevabı bende değil!
‘Yeşil Vadinin Kızı' Beren oldu

‘Yeşil Vadinin Kızı' Beren oldu
Dövme yorumu sinirlendirdi "Beden benim!"

Dövme yorumu sinirlendirdi "Beden benim!"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER