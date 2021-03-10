Evde tek başına

Antalya'da ailesinin evde yalnız bıraktığı 4 yaşındaki Bebil Ç, bir süre sonra pencereye çıkıp ağlamaya başladı. Vatandaşların haber vermesiyle eve sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minik kız açık kapıdan girilip dışarı çıkarıldı. Aileye ulaşılamayınca minik Bebil, bir süre sonra gelen teyzesine teslim edildi.