Eski sevgiliye bayıltan dayak: Ölmek istemiyorum!

Antalya Alanya'da kadın kuaförü olan Beyza Yurttaş (24) iddiaya göre bekar sandığı erkek arkadaşı B.Y. (41)'den ayrılmak isteyince adamın imam nikahlı eşi ve B.Y. tarafından darp edildi. Karakola gidip şikayetçi olan Beyza Yurttaş Alanya'yı terk edip Karadeniz'de bir arkadaşının yanına gitmek isterken B.Y. Yurttaş'ın bir arkadaşını arayıp onun yerini öğrendi tam kaçacakken otogarda yakalandı.

Genç kadın, yüzü ve vücudunun kan, yara bere içindeki fotoğrafını paylaşıp, "Ölmek istemiyorum" dedi. Yurttaş'ı darbeden eski sevgili ise ifadesinin ardından salıverildi.

Zorla araca bindirilen genç kadın araç içerisinde acımasızca darp edildi. Cep telefonu kırılan ve darp edilip evinin yakınına bırakılan genç kadını bir tesisatçı bulup Ambulansa haber verdi.

Beyza Yurttaş; "Ben buradan onlardan kurtulmak için kaçmak istedim. Otogarda olduğumu daha önce yanımda çalışan G.K. tarafından öğrenmiş. Yanıma geldi beni araca bindirip darp etti. Darp sırasında imam nikahlı eşi M.K.'yı görüntülü aradı. Eşine 'aşkım nasıl iyi yapmış mıyım dedi. O da benim için de vur aşkım diyerek teşvik etti. Bu kez beni daha da dövdü. Sonra evimin yakınına bırakmış gerisini hatırlamıyorum" dedi.

Antalya Alanya'da dün yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. Kadın kuaförü olan Beyza Yurttaş bundan 4 ay öncesinde B.Y. isimli bir erkek ile tanıştı. Tanışma aşamasındayken adam kendisinin bekar olduğunu söyledi. Bir süre arkadaş oldular. Ancak geçtiğimiz hafta genç kadın B.Y'nin imam nikahlı evli olduğunu ve bir çocuğunun olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine irtibatını kesmek istedi. Bu kez adam ve adamın imam nikahlı eşi M.K. tarafından ölüm tehditleri almaya başladı. Bunun üzerine genç kadın karakola gidip çiftten şikayetçi oldu. Karakol çıkışında imam nikahlı eş M.K. tarafından bir bu kez fiziki olarak darp edildi. Şikayetini geri çekmesi için tehdit edildi.

ALANYA'DAN KAÇMAK İSTEDİM YAKALANDIM

Yaşanan bu olayı ardından Alanya'yı terk etmek isteyen, Beyza Yurttaş Karadeniz'de bir arkadaşının yanına gitmek için bilet aldı. Bu sırada erkek arkadaşı B.Y. arayıp yerini öğrenmek istedi. Telefonunu engelleyip konuşmak istemedi. Bunun üzerine Yurttaş'ın iş yerinde eski çalışanlarından G.K. kendisini arayıp, abla buradan gidecekmişin gitmeden görüşelim konum at". Bir süre sonra genç kadının bulunduğu konuma bir araç geldi. Araçta erkek arkadaşı B.Y ve eski çalışan G.K. vardı. B.Y. genç kadını iddiaya göre zorla araca bindirdi. Ardından araç içerisinde darp etmeye yüzüne yumruk atmaya başladı.

Beyza Yurttaş; "Benim elim yüzüm kan oldu. Eski çalışanım olan kız arka koltukta yapma abi dese de onu dinlemedi. Defalarca bana vurdu. Bir süre sonra imam nikahlı eşini görüntülü olarak aradı. Benim kan içinde kalan yüzümü gösterip. 'Aşkım nasıl, iyi yapmış mıyım' dedi.

Kadın buna 'aşkım benim için de vur' deyince beni darp etmeye devam etti. Arabanın içerisinde Avsallar mahallesinden, Konaklı'ya kadar gittik. Beni sürekli darp etti. Evimin yakınlarında beni atmışlar, baygın haldeymişim. Hatırlamıyorum, bir tesisatçı beni görüp. Polisi ve ambulansı aramış gerisini hatırlamıyorum. Polise gidip ifade verdim. B.Y'den ve ona kaçacakken yerimi söyleyen eski çalışan G.K.'dan şikayetçiyim" dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis B.Y'yi gözaltına aldı. B.Y'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı iddia edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.