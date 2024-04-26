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26 Nisan 2024 Cuma 16:53:00 - Güncelleme:26 Nisan 2024 Cuma 16:53:00

BM korkunç gerçeği açıkladı: Gazze'de molozun kaldırılması 14 yıl sürebilir

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla altyapının ve binaların önemli oranda kullanılamaz hale geldiği Gazze'deki 37 milyon ton enkazın temizlenmesinin 14 yıl sürebileceğini bildirdi.

BM Mayın Eylem Servisi (UNMAS) yetkilisi Pehr Lodhammar, Cenevre'de düzenlenen bir brifingde, İsrail'in dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden Gazze'de neden olduğu fiziki yıkımın temizlenmesinin uzun süre alacağını söyledi.

Lodhammar, İsrail saldırılarında yıkılan binalar nedeniyle Gazze'de 37 milyon ton molozun ortaya çıktığını ve bunların kaldırılması için "100 tırla 14 yıllık bir çalışma" gerektiğini ifade etti.

GAZZE'DE 360 BİN KONUT TAMAMEN VEYA KISMEN YIKILDI

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, İsrail saldırıları nedeniyle 70 bin konutun tamamen, 290 bin konutun ise kısmen yıkıldığını; bu yapıların yaşanmaz hale geldiğini belgeledi.

Saldırılarda Gazze Şeridi'ndeki 171 hükümet merkezi ile 100 eğitim kurumu tamamen, 305'i ise kısmen yıkıldı. Bombaların hedefi olan 229 cami tamamen yıkılırken, 297 cami kısmen zarar gördü. Ayrıca 3 kilise saldırılar sonucu yerle bir oldu.

İsrail ordusu, 32 hastane ve 53 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktı, 159 sağlık kuruluşunu ve 126 ambulansı kasten hedef aldı, 200 tarihi alanı da yıktı.

Dünya Bankası ve BM'nin raporlarına göre, saldırıların Gazze Şeridi'ndeki altyapıya verdiği zararın yaklaşık 18,5 milyar dolar olduğu; bunun Filistin'in 2022'deki gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 97'sine tekabül ettiği tahmin ediliyor.

Etiketler : Gazze israil bm filistin
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