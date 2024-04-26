VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı
Amerikalı Yahudi aktivist: İnsanlığımızı kaybettik
BM korkunç gerçeği açıkladı: Gazze'de molozun kaldırılması 14 yıl sürebilir
Başkan Erdoğan, Basketbol Milli Takım Antrenörü Ergin Ataman ile görüştü
Blinken'ın Çin'i ziyaretinin ardından 5 maddelik uzlaşma açıklandı
Burkina Faso, Amerika'nın Sesi ve BBC Afrika'nın yayınlarını askıya aldı
26 Nisan 2024 Cuma 16:59:00 - Güncelleme:26 Nisan 2024 Cuma 16:59:00

Başkan Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Musevi vatandaşların Hamursuz Bayramı'nı tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamursuz Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Asırlardır bir arada yaşadığımız, toplumumuzun ayrılmaz parçası olan Musevi Cemaati'nin Hamursuz Bayramı'nı tebrik ediyorum. Musevi vatandaşlarımız için özel anlamı olan bu günlerin, başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünyada barışa, adalete ve huzura vesile olmasını diliyorum. Musevi vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyor, esenlikler diliyorum."

Etiketler : Erdoğan tebrik Hamursuz Bayramı Musevi vatandaşlar
Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli

Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli
Mahalle komedisi geliyor

Mahalle komedisi geliyor
Sadri Alışık doğum gününde yad edildi

Sadri Alışık doğum gününde yad edildi
Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor

Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor
Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Berdan Mardini'ye sevgili desteği
Fikriye'yi keyifle oynadım

Fikriye'yi keyifle oynadım
Kendisiyle yarışıyor

Kendisiyle yarışıyor
Doğuş'tan bir Erkal şarkısı daha!

Doğuş'tan bir Erkal şarkısı daha!
Yalnızlığa alıştım

Yalnızlığa alıştım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX