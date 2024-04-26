Başkan Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hamursuz Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Asırlardır bir arada yaşadığımız, toplumumuzun ayrılmaz parçası olan Musevi Cemaati'nin Hamursuz Bayramı'nı tebrik ediyorum. Musevi vatandaşlarımız için özel anlamı olan bu günlerin, başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünyada barışa, adalete ve huzura vesile olmasını diliyorum. Musevi vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyor, esenlikler diliyorum."