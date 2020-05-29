Ermeni Kilisesi'ne saldıran zanlı gözaltına alındı!
Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Ermeni Kilisesi'ne çarşamba günü düzenlenen ve haçın sökülerek bina önüne atıldığı saldırıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Son dakika gelişmesini İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama ile duyurdu.
Çarşamba günü Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Ermeni Kilisesi'ne bir saldırı düzenlenmişti.
Kilisenin haçını kırıp bina önüne atan M.S. adlı zanlı bugün yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı gelişmeyi, yazılı bir açıklama ile duyurdu.
İşte Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle:
"27.05.2020 günü Üsküdar İlçesi Kuzguncuk Mahallesi No: 14 sayılı adreste bulunan Ermeni Kilisesi’ne ait haçın kırılıp kilise önündeki kaldırıma atıldığının ihbarı üzerine
İbadethanelere Zarar Verme suçundan soruşturma başlatıldığı,
Temin edilen kamera görüntüleri üzerinden eylemi gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli M. S.’in 28.05.2020 günü yakalanarak gözaltına alındığı,
Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken tüm işlemlerin titizlikle sürdürüldüğü,
Hususları, kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur"