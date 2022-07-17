Ekmek parası tuzdan çıkıyor!
Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Göneli, Hıber ve Balpayam köylerinde yaşayan vatandaşlar, 200 yıldır geçimlerini doğal kaynaktan ürettikleri tuzdan kazanıyor.
Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Göneli, Hıber ve Balpayam köylerinde yaşayan vatandaşlar, 200 yıldır geçimlerini doğal kaynaktan ürettikleri tuzdan kazanıyor.
Havaların iyice ısındığı ve buharlaşmadan faydalandıkları haziran ayında köylerindeki tesislerde mesailerine başlayan yöre halkı köylerindeki tesiste istihdam da sağlıyor.