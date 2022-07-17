VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AİHM'in Osman Kavala kararına tepki: Konu Türkiye olduğu zaman adil davranmıyorlar
Avrupa'da gerilim! Cumhurbaşkanı Vucic'in ülkeye girişini yasakladılar
Türkler dünyaya halkın gücünü gösterdi
Pençe-Kilit Harekatı'nda yaralanan asker şehit oldu
Hindistan yarın yeni cumhurbaşkanını belirleyecek
İsrail, Biden'ın Orta Doğu ziyaretinde İran meselesinde hayal kırıklığı yaşadı
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı yapıldı
Nazmi Arıkan ve şoförünün cinayetinde kullanılmış olabileceği değerlendirilen bıçak bulundu
Ege'de Yunan Sahil Güvenliği'ne suçüstü
Olimpik Marsilya'nın yeni transferinde "yaş krizi"
Bakan Nebati: Eğitimin, sağlığın ve huzurlu bir toplumun ülke kalkınmamızdaki rolünün farkındayız
Gıda güvenliği için 11 milyar dolar destek
FİSKOBİRLİK, 2022 ürünü fındık alımı için hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao: Burada olmak benim için büyük onur
Bir semptom olarak NATO Stratejik Belgesi
Giresun'un 42. ve 47. gönüllü alaylarının vatan savunması kısa film oluyor
Tarihi konaklar turizme kazandırıldı
Terör örgütü Türkiye korkusundan ne yapacağını şaşırdı!
ABD ve Avrupa alarm seviyesini artırdı!
Türkiye'ye iadesi durdurulmuştu! Kim olduğu ortaya çıktı
Eski ABD Büyükelçisi Jeffrey'den dikkat çeken açıklama: 15 Temmuz ile 11 Eylül aynı
MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon!
Uzman isim tarih verdi! Aşırı sıcaklar geliyor
KYK borcu faizleri silinecek mi?
17 Temmuz 2022 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2022 Pazar 16:30:00

Ekmek parası tuzdan çıkıyor!

ABONE OL

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Göneli, Hıber ve Balpayam köylerinde yaşayan vatandaşlar, 200 yıldır geçimlerini doğal kaynaktan ürettikleri tuzdan kazanıyor.

Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Göneli, Hıber ve Balpayam köylerinde yaşayan vatandaşlar, 200 yıldır geçimlerini doğal kaynaktan ürettikleri tuzdan kazanıyor.

Havaların iyice ısındığı ve buharlaşmadan faydalandıkları haziran ayında köylerindeki tesislerde mesailerine başlayan yöre halkı köylerindeki tesiste istihdam da sağlıyor.

Etiketler : Ekmek parası Tunceli Göneli Hıber ve Balpayam
Baba özlemi

Baba özlemi
Tatil güzel geçti

Tatil güzel geçti
Elimdeki belgeler adam yakar

Elimdeki belgeler adam yakar
Otizmli çocuklara destek

Otizmli çocuklara destek
Ünlü çellisten Tarkan yorumu

Ünlü çellisten Tarkan yorumu
Survivor bereketi

Survivor bereketi
Hastaneden sahneye

Hastaneden sahneye
Galatasaray taraftarını mutlu etti

Galatasaray taraftarını mutlu etti
Kırmızılı kadın Hande

Kırmızılı kadın Hande

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX