Davulcular da çağa ayak uydurdu: Paran yoksa, POS var!
Adana'da sokak düğününde davulcunun bahşiş istediği damadın kardeşi Mahfuz Taş, ceplerini çıkartıp 'param yok' dedi. Davulun üzerinde POS cihazını görünce ise şoke oldu. Genç adam 'temassız işlem'le bahşiş verirken olayı görenler büyük şaşkınlık yaşadı.
SONER KAN
HALAY ÇEKERKEN ÇALGICI YANAŞTI
Adana'da 28 yaşındaki Mahfuz Taş, kardeşi Abdullah Taş'ın nişan töreninde halay çekerken, davulcu kendisinden 'bahşiş' istedi. Taş, halayı bırakıp cepleri dışarı çıkartıp, parası olmadığı yanıtını verdi, ancak bahşişten yine de vazgeçmeyen çalgıcı, bu kez davulunun üzerine koyduğu 'pos cihazı' ile Taş'a yaklaştı.
'ŞAKA SANDIM, MEĞER GERÇEKMİŞ'
Büyük şaşkınlık yaşayan Mahfuz Taş, kredi kartıyla istenen miktarı, 'temassız işlem' aracılığıyla yaptı. O anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı; ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Taş, "POS cihazını görünce şaka sandım meğer gerçekmiş" dedi. Davulcunun kartla bahşiş aldığı anın görüntüleri sosyal medyada da şaşkınlık yarattı.