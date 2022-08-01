VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO'dan Türkiye'ye tahıl teşekkürü
Pakistan'da içinde korgeneralin de bulunduğu helikopterden haber alınamıyor
Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının 6 aylık net dönem karı 1,5 milyar lira oldu
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 16 sığınmacı kurtarıldı
Mustafa Şentop'tan Engin Altay'a tepki: Siyasette tehdit, hile olmaz
Türkiye'den Irak için 'itidal' çağrısı
ABD'deki yangınlar ve fırtına endişe kaynağı olmayı sürdürüyor
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
THY'den iklim değişikliğiyle mücadelede yeni adım
Başkan Erdoğan, Trabzonspor heyetini kabul etti
Ukrayna: Tahıl koridoru anlaşması Türkiye'nin bölgesel bir güç olduğunu gösteriyor
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Tahıl gemisi anlık takip ediliyor
Başkan Erdoğan, Mustafa Karadayı'yı kabul etti
THY'den yüzde 88 doluluk ile yeni yolcu rekoru
Altının kilogramı 1 milyon 13 bin liraya yükseldi
THY iklim değişikliğiyle mücadele için "Co2mission" programını hayata geçirdi
"Odessa Limanı'ndan gemilerin çıkışı devam edecek"
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü gemi için Türkiye'ye övgü
Dünyanın ekonomisi Türkiye'de konuşulacak
Dikili'deki su kesintisi tepkilere neden oluyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
AB'den Ukrayna'ya 1 milyar avro destek
01 Ağustos 2022 Pazartesi 20:30:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2022 Pazartesi 20:30:00

Davulcular da çağa ayak uydurdu: Paran yoksa, POS var!

ABONE OL

Adana'da sokak düğününde davulcunun bahşiş istediği damadın kardeşi Mahfuz Taş, ceplerini çıkartıp 'param yok' dedi. Davulun üzerinde POS cihazını görünce ise şoke oldu. Genç adam 'temassız işlem'le bahşiş verirken olayı görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

SONER KAN

HALAY ÇEKERKEN ÇALGICI YANAŞTI

Adana'da 28 yaşındaki Mahfuz Taş, kardeşi Abdullah Taş'ın nişan töreninde halay çekerken, davulcu kendisinden 'bahşiş' istedi. Taş, halayı bırakıp cepleri dışarı çıkartıp, parası olmadığı yanıtını verdi, ancak bahşişten yine de vazgeçmeyen çalgıcı, bu kez davulunun üzerine koyduğu 'pos cihazı' ile Taş'a yaklaştı.

'ŞAKA SANDIM, MEĞER GERÇEKMİŞ'

Büyük şaşkınlık yaşayan Mahfuz Taş, kredi kartıyla istenen miktarı, 'temassız işlem' aracılığıyla yaptı. O anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı; ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Taş, "POS cihazını görünce şaka sandım meğer gerçekmiş" dedi. Davulcunun kartla bahşiş aldığı anın görüntüleri sosyal medyada da şaşkınlık yarattı.

Etiketler : kredi kartı bahşiş davulcu
Afrodit yine evleniyor

Afrodit yine evleniyor
Korumasız geziyorum

Korumasız geziyorum
Aşk bitti dostluk baki

Aşk bitti dostluk baki
Yüzündeki değişim şaşırttı

Yüzündeki değişim şaşırttı
Hadise'yi övdü

Hadise'yi övdü
‘Sinemaya Emek Ödülleri'

‘Sinemaya Emek Ödülleri'
Shakira'ya sekiz yıl hapis talebi!

Shakira'ya sekiz yıl hapis talebi!
Tuba'nın minibüsü

Tuba'nın minibüsü
Hediye yerine bağış isteği

Hediye yerine bağış isteği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX