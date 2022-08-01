Davulcular da çağa ayak uydurdu: Paran yoksa, POS var!

Davulcular da çağa ayak uydurdu: Paran yoksa, POS var!

SONER KAN



HALAY ÇEKERKEN ÇALGICI YANAŞTI



Adana'da 28 yaşındaki Mahfuz Taş, kardeşi Abdullah Taş'ın nişan töreninde halay çekerken, davulcu kendisinden 'bahşiş' istedi. Taş, halayı bırakıp cepleri dışarı çıkartıp, parası olmadığı yanıtını verdi, ancak bahşişten yine de vazgeçmeyen çalgıcı, bu kez davulunun üzerine koyduğu 'pos cihazı' ile Taş'a yaklaştı.

'ŞAKA SANDIM, MEĞER GERÇEKMİŞ'

Büyük şaşkınlık yaşayan Mahfuz Taş, kredi kartıyla istenen miktarı, 'temassız işlem' aracılığıyla yaptı. O anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı; ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Taş, "POS cihazını görünce şaka sandım meğer gerçekmiş" dedi. Davulcunun kartla bahşiş aldığı anın görüntüleri sosyal medyada da şaşkınlık yarattı.