D-100 karayolunda iki ticari araç kavşakta çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, D-100 karayolu Doğanlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolu'dan Sakarya istikametine seyir halinde olan Ömercan Ö. idaresindeki 81 ABC 953 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, Doğanlı kavşağında karşı şeride geçmekte olan Furkan T. idaresindeki 81 GD 151 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan her iki araçta bulunan sürücü Ömercan Ö., Şafak Ç., Dila S., Cansu A., Müzeyyen Ç., Çiğdem B. ve Erkan T., Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeni ile D-100 karayolu Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanırken, araçlar polis, jandarma ve vatandaşların yardımı ile olay yerinden itilerek kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.