Cipten köpek kulübesi

Soysal çifti, köpeğin havasız kalmaması için araçlarının camında boşluk bırakıp sık sık kontrol ediyor ve araçla gezintiye çıkarmayı da ihmal etmiyor. Gönül Soysal, Çapkın'ı sokakta bırakmaya gönüllerinin el vermediğini söyledi. Evlerinin bahçesi olmadığını, bu nedenle bir kulübe yapamadıklarını anlatan Soysal, "Biz de bunun üzerine onu arabamıza koyduk. Baktım aracı sevdi, hiç sorun çıkarmadı. Şimdi soğuk kış günlerinde aracımızda yaşamaya devam ediyor." dedi. Soysal, Çapkın'ın hayatından şimdilik çok memnun olduğunu dile getirerek, "Günde iki üç kez dışarı çıkartıp gezdiriyoruz. Mamasını veriyoruz. Keşke bahçemiz olsa da ona bir kulübe yapabilsek ama maalesef öyle bir imkanımız yok. Bahçe olmayınca çözüm olarak ona aracımızın kapılarını açtık." diye konuştu. Sadece köpekleri değil, tüm canlıları çok sevdiklerini vurgulayan Sosyal, "Keşke birileri sahiplense ve bu hayvanlar sokakta kalmasa. Çapkın ve diğer köpekler için çok üzülüyorum. İmkanı olan herkesi bu hayvanları sahiplenmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.