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09 Mayıs 2023 Salı 18:05:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 18:05:00

Çankırı'da "Cayrokopter" ile trafik denetimi yapıldı

Kaynak: AA

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Jandarma Genel Komutanlığı envanterine yeni katılan hava aracı "Cayrokopter" ile Çankırı'da trafik denetimi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığınca hayata geçirilen Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı ve Strateji belgesinde geçen "2021-2030 yılları arası trafik kazalarının yüzde 50 azaltılması ve 2050 yılına kadar trafik kazası sonucu meydana gelen can kayıplarının sıfırlanması" hedefi kapsamında Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce Çankırı-Ankara kara yolu Germece mevkisinde denetim yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının envanterine yeni katılan Cayrokopter ile yapılan denetimde, 256 araç kontrol edildi, 2 araç sürücüsü hakkında idari işlem uygulandı.

Havadan trafik denetimlerinin yıl sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

Etiketler : Jandarma Cumhurbaşkanlığı Cayrokopter çankırı
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