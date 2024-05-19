Antalya'da kreşteki çocuklara şiddet uygulayan müdür tutuklandı

Finike ilçesine bağlı Kum Mahallesi'nde 14 Mayıs'ta jandarmaya başvuran baba S.C.A, aynı mahallede bulunan özel gündüz bakımevine giden kızı İ.A'nın, kreş müdürü Ö.Ü. (46) tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Finike Devlet Hastanesi'nde yapılan muayene neticesinde İ.A'ya basit tıbbi müdahale ile giderilebilir darp raporu verildi.

Finike Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Finike Merkez Karakol Komutanlığının yürüttüğü çalışma sonucunda, doktor raporu, tanık beyanları ve kamera görüntüleri dikkate alınarak kreş müdürü Ö.Ü. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, kreşin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Ö.Ü'nün bir kız ve bir erkek çocuğa şiddet uygulaması yer alıyor.