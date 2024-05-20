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20 Mayıs 2024 Pazartesi 08:17:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2024 Pazartesi 08:17:00

Engelleri aşan şampiyonluk

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Tekerlekli Sandalye Para Dans Milli Takım sporcuları Abdulkadir ve Nezihe Koçak Ünal çifti, uluslararası yarışmalarda Türkiye'ye 88 madalya kazandırdı.

Antalya'da yaşayan Nezihe Koçak, 10 yıl önce masa tenisi eğitimi sırasında kendisi gibi bedensel engelli Abdulkadir Ünal'la tanıştı. Masa tenisinde rakip olan çift, bir süre sonra evlilik kararı alıp 2019 yılında dünya evine girdi.

Türkiye'ye 88 madalya kazandıran şampiyon çift, son olarak Antalya'da Para Dance World Cup'a katıldı. Sahne performansları öncesinde konuşan Abdulkadir Ünal, "Bu güne kadar Türkiye'ye 88 madalya getirdik. Bunun içinde birincilik, ikincilik ve üçüncülükler var" dedi.

Etiketler : bedensel engelli tekerlekli sandalya para dans abdulkadir ünal nezihe koçak
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