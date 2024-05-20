Engelleri aşan şampiyonluk

Antalya'da yaşayan Nezihe Koçak, 10 yıl önce masa tenisi eğitimi sırasında kendisi gibi bedensel engelli Abdulkadir Ünal'la tanıştı. Masa tenisinde rakip olan çift, bir süre sonra evlilik kararı alıp 2019 yılında dünya evine girdi.

Türkiye'ye 88 madalya kazandıran şampiyon çift, son olarak Antalya'da Para Dance World Cup'a katıldı. Sahne performansları öncesinde konuşan Abdulkadir Ünal, "Bu güne kadar Türkiye'ye 88 madalya getirdik. Bunun içinde birincilik, ikincilik ve üçüncülükler var" dedi.