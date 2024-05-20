Acısına ortak buldu

HASTANEDEN SONRA İZİ KAYBOLDU



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde, Ebrar Sitesi'nin enkazından yaralı olarak çıkarılıp, getirildiği İzmir'deki bir hastanede tedavisinin ardından hastaneden ayrılan ve 465 gündür kendisinden haber alınamayan Fikriye Aybüke Körük'ün (26) annesi Fadime Gökçe (56) ile arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği İzmir'in Çeşme ilçesinde kaybolan ve 309 gündür kendisinden haber alınamayan Veli Eren Atay'ın (19) annesi Ebru Atay (46) İzmir'de bir araya geldi.

İKİ ANNEYE DE GECELERİ UYKU YOK



Birbirlerine destek olan iki anne, acılarının dinmesi için sokak sokak kapı kapı dolaşarak evlatlarını arıyor. Gökçe ile bayramda ve Anneler Günü'nde mesajlaşıp, birbirlerini teselli ettiklerini dile getiren Ebru Atay, "Geceleri de uyuyamadığımız için mesajlaşıyoruz. Bir araya geldik. Acımız büyük ve biz ayakta durup evlatlarımızı bulmak zorunda olan anneleriz. İkimiz de çocuklarımızın yaşadığını düşünüyoruz. Başına bir iş geldiyse de soğuk bir mezar taşı olsun öpeyim isterim" dedi.

Uzun bir süredir yaşadıkları acıları birbirleri ile paylaşan iki anne, buluştukları parkta birbirlerini teselli etti. Gözyaşlarına hakim olamayan iki anne, birbirlerine sarılarak acılarını paylaştı.