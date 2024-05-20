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20 Mayıs 2024 Pazartesi 08:31:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2024 Pazartesi 08:31:00

Acısına ortak buldu

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Fadime Gökçe, depremde enkazdan yaralı çıkartılan ama kaybolan kızı Aybüke'yi arıyor. Ebru Atay da Çeşme'ye tatile gidip dönmeyen oğlunu! Acılı iki anne İzmir sokaklarında tanıştı, şimdi ortak acılarını dindirmek için evlatlarını birlikte arıyor.

HASTANEDEN SONRA İZİ KAYBOLDU

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde, Ebrar Sitesi'nin enkazından yaralı olarak çıkarılıp, getirildiği İzmir'deki bir hastanede tedavisinin ardından hastaneden ayrılan ve 465 gündür kendisinden haber alınamayan Fikriye Aybüke Körük'ün (26) annesi Fadime Gökçe (56) ile arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği İzmir'in Çeşme ilçesinde kaybolan ve 309 gündür kendisinden haber alınamayan Veli Eren Atay'ın (19) annesi Ebru Atay (46) İzmir'de bir araya geldi.

İKİ ANNEYE DE GECELERİ UYKU YOK

Birbirlerine destek olan iki anne, acılarının dinmesi için sokak sokak kapı kapı dolaşarak evlatlarını arıyor. Gökçe ile bayramda ve Anneler Günü'nde mesajlaşıp, birbirlerini teselli ettiklerini dile getiren Ebru Atay, "Geceleri de uyuyamadığımız için mesajlaşıyoruz. Bir araya geldik. Acımız büyük ve biz ayakta durup evlatlarımızı bulmak zorunda olan anneleriz. İkimiz de çocuklarımızın yaşadığını düşünüyoruz. Başına bir iş geldiyse de soğuk bir mezar taşı olsun öpeyim isterim" dedi.

Uzun bir süredir yaşadıkları acıları birbirleri ile paylaşan iki anne, buluştukları parkta birbirlerini teselli etti. Gözyaşlarına hakim olamayan iki anne, birbirlerine sarılarak acılarını paylaştı.

Etiketler : anne izmir evlat
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