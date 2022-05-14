Buckingham Sarayı Mardin sabunu kokuyor
Mardin sabunlarının ünü sınırları aştı. Sabunları deneyenler bulundukları her ülkeden sipariş vermeye devam ediyor.
Mardin sabunlarının ünü sınırları aştı. Sabunları deneyenler bulundukları her ülkeden sipariş vermeye devam ediyor. 4 kuşaktır sabunculuk yapan Mehmet Dede, kendi üretimleri olan zeytinyağlı, ardıç katranı ve bıttım sabununun 15 yıl önce Mardin'i ziyaret eden İngiltere Veliaht Prensi Charles tarafından tercih edildiğini söyledi. 3 ayda bir İngiltere elçiliğine gönderilen kargolar Buckingham Sarayı'na ulaştırılıyor.