Buckingham Sarayı Mardin sabunu kokuyor

Mardin sabunlarının ünü sınırları aştı. Sabunları deneyenler bulundukları her ülkeden sipariş vermeye devam ediyor. 4 kuşaktır sabunculuk yapan Mehmet Dede, kendi üretimleri olan zeytinyağlı, ardıç katranı ve bıttım sabununun 15 yıl önce Mardin'i ziyaret eden İngiltere Veliaht Prensi Charles tarafından tercih edildiğini söyledi. 3 ayda bir İngiltere elçiliğine gönderilen kargolar Buckingham Sarayı'na ulaştırılıyor.

