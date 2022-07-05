Bu cami evsizlerin evi oldu

Bu cami evsizlerin evi oldu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde imam Mehmet Fırat, evsiz ve yardıma ihtiyacı olanlara el uzatmak için hayırseverler ve cemaatle kolları sıvadı. Görevli olduğu Adil Sani Konukoğlu Camisi'nin zeminindeki boş odaları yardımlar için uygun mekanlara dönüştürdü.



Caminin kapılarını evsiz ve yardıma muhtaçlara açan Fırat ve cami görevlileri, caminin düzenlenen alanlarında ihtiyaç sahiplerinin yemek, duş, tıraş ve elbise ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. İmam ve yardımseverler, mahalledeki ihtiyaç sahibi 90 ailenin de bakımını üstlendi.