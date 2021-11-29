Başkent'in trafik düzeni kadın polislere emanet

Ankara'da görevli kadın trafik polisleri, araç yoğunluğunun yaşandığı ana arterlerde, trafik düzenini sağlamak

için özveriyle görev yapıyor. Polis memurları Özge Karacan, Selda Akçal ve Özlem Sözeyatarlar, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Genelkurmay ve Kuğulu Park kavşakları olmak üzere kent genelinde düzenli trafik akışı için sürücüleri yönlendiriyor.

Özge Karacan, 3 yıldır Ankara'da görev yaptığını ve bu mesleğin çocukluk hayali olduğunu söyledi. Karacan, "Ankara genelinde KGYS kameralarımızdan bölge amirlerimizce yoğunluk tespit edilerek bize bilgi veriliyor. Biz de nerede yoğunluk varsa orada görev yapıyoruz" dedi. Karacan, yağmur, çamur, kar, kış demeden 7 gün 24 saat görev yaptıklarını vurguladı.

Yoğun başkent trafiğinde araç sürücülerini yönlendirirken zaman zaman zorlandıklarını dile getiren kadın polisler, sahip oldukları tecrübe sayesinde bunu en hızlı ve güvenli şekilde yaptıklarını anlattı.

