'Ayasofya'nın üç boyutlu tablosunu yaptı

'Ayasofya'nın üç boyutlu tablosunu yaptı

BURSA Nilüfer ilçesinde evinin altındaki atölyede üç boyutlu tablolar yapan Semih Çelebi, ünlü ressamların eserlerini birebir ölçüsüne bağlı kalarak ahşaba işliyor. sanatçı Çelebi, yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin de üç boyutlu ahşap tablosunu yaptı.



Özgün eserlere de imza atan üç boyutlu ahşap sanatçısı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılması anısına "Kadim İstanbul" adlı eseri hazırladı. Çelebi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni merkeze alan, Galata Kulesi, İstanbul evleri ve kemerli yapıları hat sanatıyla bütünleştirdiği tablosunu 15 aylık çalışmayla tamamladı.