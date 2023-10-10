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10 Ekim 2023 Salı 17:00:00 - Güncelleme:10 Ekim 2023 Salı 17:00:00

Aşkı dibine kadar yaşayan 3 burç! 'Sırılsıklam aşık' denildiğinde akla geliyorlar

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Aşkı dibine kadar yaşayan burçlar hangileri diye merak edenler bu haber tam size göre. Bu burçlar aşkı acısıyla tatlısıyla tüm hücrelerinde hissediyorlar. İşte, sırılsıklam aşık olan sevincini üzüntüsünü dibine kadar yaşayan 3 burç...

Bazı burçların aşkı dillere destan olur. Onlar sevdi mi üzüntüsünü de sevgisini de en dibe kadar yaşarlar. Aşık olmak, birini sevebilmek ya da birinin sevgisine layık olmak onlar için kutsaldır. Bu devirde böyle insan kaldı mı demeyin. Belki de henüz karşılaşmamışsınızdır. İşte sırılsıklam aşık olan 3 burç...

AKREP BURCU

Aşık olmak Akrep burcu için sıradan bir olay değildir. Onlar sevdi mi derinden sever. Ne kadar sevdiğini ya da sevmediğini anlamanız zor. Aşkı bir anda nefrete de dönüşebilir. Bir Akrep aşkını asla unutamadığı gibi nefret sebeplerini de unutmaz.

YENGEÇ BURCU

Duygusal ve alıngan olan Yengeç burcu aşka aşık bir insandır. Onlar aşkına da sevene de müthiş saygı duyar. Fakat hislerini çoğu zaman kimseye belli etmezler. Özellikle aşk konusunda gizemi severler. Sevdiklerinde kolay vazgeçmezler, sahiplenirler. Kolay kolay unutmazlar.

KOVA BURCU

Aşka sadık burçların başında Kova burcu geliyor. Kovalar flortoz burç olarak bilinse de onlar sevdi mi deli sever. Kolay kolay ilk aşık olduğu kişiden vazgeçemez.

Etiketler : aşk burç akrep yengeç kova
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