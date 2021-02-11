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11 Şubat 2021 Perşembe 15:19:00 - Güncelleme:11 Şubat 2021 Perşembe 17:02:00

Asırlık evde zamana yolculuk

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir Köyü'nde 1800'lü yıllarda inşa edildiği tahmin edilen Kültür ve Bilgi Evi tarihe ışık tutuyor. 1920 yılında işgal zamanında İtalyan Karargahı olarak kullanıldığı belirtilen bina, koruma altına alındı.

Mesut ve Zümrüt Yıldız çifti ise, 1900'lü yıllardan kalma eşyaları toplayarak bu evi 2019'da kültür merkezine dönüştürdü. Kültür ve Bilgi Evi'ni ziyaret edenler, içerisinde sergilenen eski eşyalar ile geçmişe adeta yolculuk yapıyor.

Evde, 1900 yıllardan kalma tarım aletleri, günlük yaşamda kullanılan eşyalar ve kıyafetler sergileniyor. Evin bir odası ise, yıllar önceki köy okullarının sınıfındaki eşyalar ile nostaljiyi yaşatıyor.

'BURADA YAŞAMAK İSTEYEN, BU ŞEKİLDE KULLANMAK İSTEYEN İNSANLAR VAR'

Kültür ve Bilgi Evi'ni 3 yıl önce ziyarete açtıklarını, şu an ise pandemi nedeniyle ziyaret edilemediğini anlatan Zümrüt Yıldız, "Çok güzel geri dönüşümler aldık. Burası herkesin hayali gibi. Burada yaşamak, burasını bu şekilde kullanmak isteyen insanlar var. Bana geri dönüşümü olan insanlar çok mutlu olduğunu söylüyor. Tarihi, tescilli bir evin içerisindeyiz. Burayı, kültürel tarihimizi anlatan, yansıtan bir ev haline getirdiğimiz için çok mutlu oluyoruz. Buraya gelen ziyaretçilerimize tarihi dokumuzu aşılıyoruz. Burada bir dönem kullanılan eşyaları sergiliyoruz. 1900'lü yıllarda kullanılan eşyalar unutulmasın istiyoruz" dedi.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ULAŞAN EŞYALARLA ZAMANDA YOLCULUK

Çocuklar için oluşturdukları projeden de bahseden Zümrüt Yıldız, şunları söyledi:

"Çocuklarımız kendi kahramanlarımızı tanısınlar, bilsinler istiyoruz. Bizim birçok kahramanımız, yaşayan efsanelerimiz var. Onların da unutulmaması için burada çalışmalar yapıyoruz. Hezarfen'imizden, İbn-i Sina'mıza kadar anlatmaya çalışıyoruz. Gelen ziyaretçilerimize, geçmişten günümüze ulaşan eşyaları göstererek, zamanda yolcuk yaptırıyoruz. Gerçekten de zamanda yolcuk gibi oluyor. İçeri girdiğiniz zaman o dönem kullanılan dikiş makineleri, eski dkul sınıfımız, fişlerimiz tamamen zamanda yolculuk gibi oluyor. 1900'lü yılardan günümüze aktarılan hikaye gibi. Eski dönemlerden kalan ve düven denilen tarım aletleri var. Yaba, tırmık, kosa veya tırpan denilen aletler var. Birinci katta o dönem kullanılan bakır eşyalar, su taşımakta kullanılan araç gereçler, eski televizyon ve radyo var. Çocukların ilgisini çekmek amacıyla yeni kullanılan oyuncak çeşitlerimiz var. Üst katta bir giyim odamız var. Burada o dönemlerde kullanılan dokuma eşyalar, dokuma ürünler var. Eskiden kullanılan duvar halıları, yatak örtüleri, sandıklar mevcut."

Etiketler : çanakkale eski ev asırlık ev mesut yıldız zümrüt yıldız
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