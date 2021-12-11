VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Soylu: Tahir Güven'in kanı yerde kalmayacak
ABD'de Kovid-19 vaka sayıları bir ayda yüzde 62 yükseldi
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Meteoroloji İstanbul ve İzmir'i uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
"Lübnan'daki patlama elektrik kaçağından"
İran Cumhurbaşkanı Reisi'den yaptırım açıklaması
İlk omicron varyantı tespit edildi
'Yeşil Bir Gelecek için Eşleştirme Hibe Programı Teklif Çağrısı' yayımlandı
Stratcom Zirvesi'nde konuştu
"Küresel monopollerin dünya fiyatlarını bir şekilde oluşturma davranışları insanlık suçudur"
"1 milyonuncu ihracat beyannamesini onayladık"
Evinde ölü bulunmuştu! Engelli kadının kızı tutuklandı
"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yatırımını ve finansını kendisi üretecek konuma gelecek"
Burkina Faso'da yeni Başbakan Lassina Zerbo oldu
ABD'de kasırga felaketi: En az 50 ölü
Tam 4 bin 500 yıllık! Tarihin izi gün yüzüne çıkarıldı
Gürcistan'dan Rusya'ya 'NATO' tepkisi
Tinder'a yeni özellik geldi
Liman bekçisi 'Şaşkın' leylek
'Kütüphanesiz Okul Kalmasın'
Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış uyarısı
Fotoğraf çekerken 'ölümsüzlük mantarı' buldu
Kangallar 'kışlık zırhlarını' giyiyor
ABD'de 39 yılın zirvesindeki enflasyon endişe kaynağı olmaya devam ediyor
11 Aralık 2021 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:11 Aralık 2021 Cumartesi 17:00:00

Artık sıcak bir yuvaları var: Vefa hanesi

ABONE OL

Sinop Ayancık'ta yaşanan sel felaketinde evleri zarar gören yaşlı çifte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni ev inşa edildi.

Kısa sürede sıcak yuvalarına kavuşan Yıldız çifti, "Burası cennet gibi oldu içimiz ısındı" dedi.

MİLLİ FUTBOLCUNUN NİNE VE DEDESİ

Sinop'un Ayancık İlçesi'nde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde evleri zarar gören Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Ömer Güleryüz'ün anneannesi ve dedesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla inşa edilen yeni yuvalarına kavuştu. Güleryüz'ün, ilçeye bağlı Pazarcık Köyü'nde yaşayan dedesi Mustafa ile anneannesi Fati Yıldız'ın yaşadığı ev sel felaketinde hasar gördü.

DURUMDAN HABERDAR OLUNCA!

Güleryüz'ün, Ampute Milli Futbol Takımı ile ziyareti esnasında durumdan haberdar olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililere yaşlı çift için yeni bir ev inşa edilmesi talimatını verdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kısa sürede tamamlanan ev, Yıldız çiftine teslim edildi. Yaşlı çift, "Yeni evimize girince cennete girmiş gibi olduk. İçimiz ısındı, rahat ettik. Cumhurbaşkanımıza çok ama çok teşekkür ederiz" dedi.

Etiketler : sinap yıldız çifti milli futbolcu
Hayranlarını heyecanlandırdı

Hayranlarını heyecanlandırdı
Karım çok yetenekli

Karım çok yetenekli
Kanunsuz Topraklar'a yeni yüz

Kanunsuz Topraklar'a yeni yüz
Karı-koca aynı dizide

Karı-koca aynı dizide
Hayatım sosyal medyada geçmiyor

Hayatım sosyal medyada geçmiyor
Böbreğine stent takılacak

Böbreğine stent takılacak
Soral kardeşler soyguna karıştı!

Soral kardeşler soyguna karıştı!
Müzik şöleni

Müzik şöleni
Annelik kutsal bir müessese

Annelik kutsal bir müessese

EN ÇOK OKUNAN HABERLER