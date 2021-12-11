Artık sıcak bir yuvaları var: Vefa hanesi

Kısa sürede sıcak yuvalarına kavuşan Yıldız çifti, "Burası cennet gibi oldu içimiz ısındı" dedi.

MİLLİ FUTBOLCUNUN NİNE VE DEDESİ

Sinop'un Ayancık İlçesi'nde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde evleri zarar gören Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Ömer Güleryüz'ün anneannesi ve dedesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla inşa edilen yeni yuvalarına kavuştu. Güleryüz'ün, ilçeye bağlı Pazarcık Köyü'nde yaşayan dedesi Mustafa ile anneannesi Fati Yıldız'ın yaşadığı ev sel felaketinde hasar gördü.

DURUMDAN HABERDAR OLUNCA!

Güleryüz'ün, Ampute Milli Futbol Takımı ile ziyareti esnasında durumdan haberdar olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililere yaşlı çift için yeni bir ev inşa edilmesi talimatını verdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kısa sürede tamamlanan ev, Yıldız çiftine teslim edildi. Yaşlı çift, "Yeni evimize girince cennete girmiş gibi olduk. İçimiz ısındı, rahat ettik. Cumhurbaşkanımıza çok ama çok teşekkür ederiz" dedi.