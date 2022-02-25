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25 Şubat 2022 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:25 Şubat 2022 Cuma 15:00:00

Annesi keşfetti: 9 yaşında hikaye kitabı yazdı

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Osmaniye'de ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Hatice Feyza Didin'in yazdığı bir hikayeyi beğenen anne Leyla Didin, kızındaki yazarlık yeteneğini keşfetti.

Osmaniye'de ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Hatice Feyza Didin'in yazdığı bir hikayeyi beğenen anne Leyla Didin, kızındaki yazarlık yeteneğini keşfetti. Annesinin "Yazdığın hikayeleri kitaplaştıralım" demesi üzerine Feyza, doğa ve köy dünyasını anlattığı hikayelerini birleştirerek kitap haline getirdi.

Etiketler : Hatice Feyza Didin Osmaniye HİKAYE KİTABI
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