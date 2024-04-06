Annelere özel zeka oyunları dersi

İzmir Tire'de Fatih Ortaokulu'nda açılan zeka oyunları kursu öğrencilerde büyük merak uyandırdı. Ders dışı zamanlarını zeka oyunlarına ayıran öğrenciler, evde bunları oynayabilecekleri kimsenin olmadığını dile getirmeleri üzerine annelere özel kurs açıldı.

Çalışmayla anneler tıpkı çocukları gibi zeka oyunları öğrenmeye başladı. Şubat ayından bu yana okula gelen anneler zeka oyunlarında becerilerini geliştiriyor. Bu sayede evde çocuklarıyla oyun rekabetine giren anneler aynı zamanda onlarla keyifli zaman da geçiriyor.