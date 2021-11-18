18 Kasım 2021 Perşembe 18:30:00 - Güncelleme:18 Kasım 2021 Perşembe 18:30:00
Alkışlanacak hareket: 60 kilometre gidip, 30 köpeği besliyor
Aksaray'da mobilya ustası Üçler Yücel, 3 yıldır hem kendi aldığı hem de fırın ve kasaplardan topladıkları yiyecekleri haftada 2 gün minibüsüyle 60 kilometre yol kat ederek 30 köpeği besliyor.
Aksaray'da mobilya ustası Üçler Yücel (43), 3 yıldır hem kendi aldığı hem de fırın ve kasaplardan topladıkları yiyecekleri haftada 2 gün minibüsüyle 60 kilometre yol kat ederek 30 köpeği besliyor. Yücel, "Yaz, kış demeden haftada 2 gün mutlaka geliyorum. 2 farklı bölgedeki köpekleri tek tek elimle besliyorum" dedi.
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