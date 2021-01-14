Alkışlanacak aile

Altıntaş çifti evlerinin 3 bölümünü kedi ve köpeklerin kalması için ayırdı. Altıntaş çiftinin en önem verdiği hayvan ise kaza sonrası belden aşağısı tutmayan, arka bacaklarına basamayan ‘Ege’ adlı köpek oldu. Çift, günde 3 kez Ege’nin yemeğini, suyunu verdiği gibi altını da bezleyerek bakıyor.

Çiftin bulunduğu bölgede ayrıca dışarıda kalabilecek durumda 3 engelli köpek ile 20’ye yakın yine değişik nedenlerle sakatlanmış kedi bulunuyor. Köpekler için evin yanında bulunan alana kulübeler yapan Altıntaş çifti, onalar burada bakıyor.

‘GENELDE CİNS KÖPEĞİMİZ OLMAZ’



Hiç cins köpeklerinin olmadığını belirten Dursun Altıntaş, “Uzun yıllardır eşimle sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımız var. Özellikle kimsenin ilgilenmediği ve daha çok yardıma ihtiyacı olan engelli hayvanlarla ilgileniyoruz. Genelde cins köpeğimiz olmaz. Ya yardıma muhtaç ya kazada ya da başka şekilde yaralanmış köpekleri, kedileri topluyoruz, tedavilerini sağlıyoruz. Hayatını onlara göre şekillendiriyorsun. Bir odayı, bir kileri ve balkonu tamamen onlara ayırdık. Buralarda onların girip, çıkabilecekleri düzenekleri ayarladık. İstedikleri zaman dışardalar, istedikleri zaman evin içindeler. Bu şekilde soğuktan etkilenmiyorlar” dedi.

‘İNSANLAR BİRAZ DUYARLI OLSUNLAR’



Esra Altıntaş hayvanlara zarar verilmemesini isteyerek, “Ege trafik kazası geçirmiş, belediyeye haber verilmiş ve belediye almış. Ancak o dönemde belediyenin bakacak yeri olmadığı için bizi aradılar. Biz Ege’yi aldık. Filmleri çekildi. Birkaç veterinere götürdük. Maalesef kalıcı hasarlar almış ve belden aşağısı tutmuyor. O yüzden bebek gibi bakılması gerekiyor. Aldık ve 14 aydır Ege’ye bakıyoruz. Kendi başına yürüme şansı maalesef yok. Yürütecimiz var. Hava güzel olduğu zaman dışarı çıkarıyoruz. Yürüteci tutarak ön patilerine basmasını sağlayarak yürütüyoruz. Altını bezliyoruz çünkü tuvaletini tutamıyor. Belediye ekipleri maalesef hayvanı uyutacaklardı. Çünkü onların bakma şansı yoktu. Ben aldım ve ölene kadar bakacağım. İnsanlar biraz duyarlı olsunlar. Vurulma vakası çok fazla yaşanıyor. Onların da bir can taşıdığının farkına varsınlar. Canlarını yakmasınlar. Bir de trafikte araç kullanırken onları çocuk gibi görüp zarar vermesinler. Yedirmesinler, içirmesinler ama sadece zarar vermesinler” diye konuştu.