Albüm yatınca çiğköfteci oldu

Mardin'de yaşayan 4 çocuk babası Serdar Örnek’in (38) tek hayali ünlü bir şarkıcı olmaktı. Bu uğurda yıllarca düğün salonlarında sahne alıp para biriktiren ve albüm yapan Örnek, beklediği ilgiyi göremedi. Düğünlerin de koronavirüs tedbirleriyle iptal edilmesiyle bir anda işsiz kalan Örnek, evde oturmaktan bunalınca çiğ köfteciliğe başladı.

DÜĞÜNLERİ DÖRT GÖZLE BEKLİYOR



Bir iş yeri kiralayan Örnek, burada yaptığı çiğ köfteleri satarak ailesini geçindirmeye başladı. Umudunu aşıya bağlayan Örnek, “Avrupa’da, albüm çıkarttım. İkinci albüm çalışması derken bu pandemi çıktı. Çiğköfte yoğururken şarkılarımı seslendiriyorum. Düğünler başlayınca yine şarkılar söyleyerek, halay çekenleri coşturacağım” diye konuştu. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerin yanı sıra Avrupa’da da düğünlerin aranan ismi olan Serdar Örnek, “Eski günlerimize, düğünlerimize, halaylarımıza, konserlerimize, güzel günlerimize kısa zaman içinde dönmeyi umut ediyoruz" diyor.