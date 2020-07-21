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71 yaşındaki emekli zabıt katibi daktiloyla arzuhalcilik yapıyor
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21 Temmuz 2020 Salı 11:19:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 11:20:00

71 yaşındaki emekli zabıt katibi daktiloyla arzuhalcilik yapıyor

Kaynak: IHA

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Denizli'nin Çal ilçesinde Cavit Aşar (71), zabıt katipliğinden emekli olduktan sonra açtığı arzuhalci dükkanında daktilo ile dilekçe yazıyor. Bilgisayar kullanmayı bildiğini ama tercih etmediğini söyleyen Aşar, ilçedeki tek daktilolu arzuhalci olma özelliğini taşıyor.

Denizli’nin Çal ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Cavit Aşar, 1974 yılında başladığı zabit katipliğinden emekli oldu. Aşar, mesleğinden emekli olduktan sonra boş zamanlarını değerlendirmek üzere dükkan açarak arzuhalcilik yapmaya başladı. Aynı zamanda 2 dönem muhtarlık da yapan Aşar, muhtarlık görevinin ardından arzuhalcilik yapmaya devam etti. Bilgisayar kullanmayı bildiğini ancak tercih etmediğini belirten Aşar, ilçedeki tek daktilolu arzuhalci olma özelliğini taşımasıyla dikkat çekiyor.

“ÇAL’DA BENDEN BAŞKA ARZUHALCİ YOK”

Emekli olduğu zabıt katipliğinden sonra başladığı arzuhalcilikte uzun yılları devirdiğini ve arzuhalciliği önümüzdeki 3 sene daha yaptıktan sonra bırakacağını bildiren Aşar, “Çal’da benden başka arzuhalcilik hizmeti yapan yok. Evimde bilgisayar var ama benim yazdığım yazıların çoğu bildiğim konular olduğu için kendi mesleğimle ilgili bilgisayar kullanmayı gerek görmedim. Kendi aldığım daktiloyu kullanmaya ve hizmet vermeye devam ediyorum” diye konuştu.

“İNSANLARA YARDIMCI OLUYORUM”

Arzuhalciliğin unutulmaya yüz tutmuş bir meslek olduğunu kaydeden Aşar, “Çalıştığınız adliyedeki hizmetinizin yanı sıra edindiğiniz tecrübeler sonucunda insan yapabildiği işte başarı elde ettiği zaman, kendisine güven geliyor. Ben elimden geldiğince insanlara yardımcı oluyorum. Danışma ücreti olarak benim kendilerinden herhangi bir ücret talebim olmuyor. Dilekçe yazımı veya dava çeşitlerine göre aldığım cüzi miktarda ücret oluyor. Normalde emekli maaşıyla geçimimi sağlıyorum. Buradan elde etiğim cüzi rakamla da ev ekonomisine katkı sağlıyorum” şeklinde konuştu.

Arzuhalcilik mesleğinin tecrübe ile öğrenilebileceğini ve bu işte çırak yetiştirilmediğini ifade eden Aşar, yapılan her işin bilinçli ve doğru yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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