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19 Eylül 2021 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:19 Eylül 2021 Pazar 16:00:00

69 yaşında kep attı

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İzmir'de yaşayan 69 yaşındaki emekli asker, hayalindeki okul olan Ege Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun oldu.

İzmir'de yaşayan 69 yaşındaki emekli asker, hayalindeki okul olan Ege Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun oldu. Torunları yaşındaki sınıf arkadaşlarıyla 4 yıl boyunca eğitim alan, çalışkanlığı ve derslere olan ilgisiyle dikkati çeken Dilşeker, mezuniyet sevinci yaşadı. Dilşeker'in yeni hedefi ise arkeoloji bölümünde yüksek lisans yapmak.

Zafer Dilşeker, mezuniyet töreninde mutlu olduğunu, diplomasına kavuştuğu anı hayatı boyunca unutamayacağını söyledi. Üniversite eğitimi boyunca zamanın çok hızlı geçtiğini belirten Dilşeker, "Okula 4 yıl önce gelip kayıt yaptırdığım gün, dün gibi aklımda. Arkeologlar geçmişle geleceği birbirine bağlayan çok örnek insanlar. Ben de onun için bu bölümü okumak istedim. Onların ışığını takip etsem yeter bana. Mezun olduğum bölümde çalışmalarımı sürdüreceğim, eser yazmak en büyük isteğim." dedi.

Dilşeker, üniversite eğitimi boyunca ailesi ve sınıf arkadaşlarından büyük destek gördüğünü anlattı.

Kovid-19 salgını nedeniyle derslerini son 1,5 yıl evden çevrim içi takip etmek zorunda kaldığını hatırlatan Dilşeker, "Eğitim hayatımın kolay yönleri çoktu, zor yönleri yoktu. Bir işe gönül verince her şey kolaylaşır. Sabahlara kadar uyumayarak ders çalıştım ve ödevlerimi yaptım. Gençlere tavsiyem her zaman ilmin peşinde koşsunlar. Ben yaşamım boyunca hep böyle yaptım ve başarılı oldum." diye konuştu.

Dilşeker'in sınıf arkadaşı Gökhan Yayla ise Dilşeker'i okulun ilk günü sınıfta gördüğü an şaşırdığını söyledi. Dilşeker'in çalışkanlığı ve beyefendiliğiyle derslerde herkese örnek olduğunu anlatan Yayla, "Derslerde hep ön sırada otururdu. Kendisinin tecrübeleri ve birikimleri bizlere çok şey kattı. Derslerinde çok başarılıydı. Bugün mezun olduk. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı. Mürvet Dilşeker de eşiyle her zaman gurur duyduğunu söyledi. Eşinin tarih ve arkeolojiyi çok sevdiğini belirten Dilşeker, "Onun üniversiteyi okumasında benim okuldan mezun olmam etkili oldu. O çok azimli bir insan. Sahnede sanki ben de onunla birlikte kep attım, o heyecanı yaşadım." dedi.

Etiketler : Gökhan Yayla Zafer Dilşeker Ege Üniversitesi
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