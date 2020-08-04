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04 Ağustos 2020 Salı 22:32:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2020 Salı 22:32:00

4,8 şiddetindeki deprem sonrası Malatyalılar yine sokağa döküldü

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Malatya'da bugün öğlen yaşanan 5,2'lik sarsıntının ardından yaşanan 4,8 şiddetindeki deprem sonrası Malatyalılar yine sokağa döküldü.

AFAD verilerine göre 21.40’da yerin 3,9 kilometre altında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem de korkuya neden oldu. Gündüz yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremle birlikte gün boyu artçılarla sarsılan Malatyalılar akşam saatlerinde yaşanan 4,8 büyüklüğündeki depremle birlikte yeniden sokaklara çıktılar.

Çok sayıda vatandaş evlerinin önünde beklerken, bazı vatandaşlar da araçlarında bekliyor.

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