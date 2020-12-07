4.5 yıl sonra başardı... 600 gramdan ilk adıma

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, Medine ve Kadri çiftinin üçüncü çocukları Mehmet Basri, 7 aylıkken prematüre bebek olarak doğdu. Dünyaya geldiğinde 600 gram ağırlığında olan Mehmet Basri, 160 günü entübe olmak üzere toplam 190 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Doktorların bile ümidi kestiği minik bebek, 190 günün ardından gözlerini açtı.



HER ADIM UMUTLARI ARTTIRIYOR

Mehmet Basri’ye daha sonra epilepsi tanısı konuldu. Doğduğundan beri fizik tedavi gören Mehmet Basri, yıllar sonra ayaklarının üzerinde durmaya başladı. Ve sonunda zoru başarıp ilk adımlarını attı. Anne Medine Üstün, “Şu an birkaç adım atabiliyor. Yapabildiğini görmek bize umut veriyor” dedi.



MÜCADELE DEVAM EDİYOR



Oğlunun aynı zamanda epilepsi hastası olduğunu belirten anne Medine Üstün “Nöbetler de bizi etkiliyor. Bazen yapabildiği şeyleri unutuyor. Yeniden başlamak gerekiyor. Ama yapabildiğini görüyoruz” diye konuştu.

