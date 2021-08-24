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24 Ağustos 2021 Salı 17:00:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2021 Salı 17:00:00

3 bin 500 yıllık seramik fırın

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Aydın Çine'de geçmişte ticaret merkezi olarak bilinen Tepecik Höyüğü'nde, 3 bin 500 yıl öncesine ait "seramik fırın" ortaya çıkartıldı.

Aydın Çine'de geçmişte ticaret merkezi olarak bilinen Tepecik Höyüğü'nde, 3 bin 500 yıl öncesine ait "seramik fırın" ortaya çıkartıldı. Prof. Dr. Sevinç Günel "Fırının döşemelerinde seramik parçaları yer alıyor ve sert bir dolgu kerpiç taban söz konusu. Çevresinde de kaplar yer almakta. Kapların seri üretimine yönelik örneklerine sahibiz" dedi.

Etiketler : Aydın Çine Tepecik Höyüğü 500 yıl seramik fırın
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