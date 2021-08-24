3 bin 500 yıllık seramik fırın

Aydın Çine'de geçmişte ticaret merkezi olarak bilinen Tepecik Höyüğü'nde, 3 bin 500 yıl öncesine ait "seramik fırın" ortaya çıkartıldı. Prof. Dr. Sevinç Günel "Fırının döşemelerinde seramik parçaları yer alıyor ve sert bir dolgu kerpiç taban söz konusu. Çevresinde de kaplar yer almakta. Kapların seri üretimine yönelik örneklerine sahibiz" dedi.

