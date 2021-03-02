  • BIST
    1528.82
  • Dolar
    7,3586
  • Euro
    8,9037
  • Altın
    410,8030
İstanbul
0 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de son 24 saatte 1568 kişi daha koronavirüsten öldü
İstanbul'da yeni çalışma saatleri açıklandı
ALES sonuçları açıklandı
İstanbul Havalimanı Avrupa'da liderliğe yükseldi
Adalet Bakanı Gül'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
Avrupa Birliği'nden 4 Rus yetkiliye yaptırım
Düşman hücumbotları için kabus olacak!
AB'den dikkat çeken açıklama!
Türkiye'de otomobil satışları arttı
Başkan Erdoğan ve Macron ile görüşecek
"Tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamına ulaştık"
TikTok'a yeni rakip YouTube Shorts
Konserve kutusundan itfaiye kurtardı
Yağız 5 yaşında 90 kiloya ulaştı
Artuklu'da 1100 kadın meslek sahibi oldu
Müziğe yeşil ışık
Kariyer planlaması yavaş ve temkinli
Çanakkale'de 26. yaş
Poyraz'ın kar mutluluğu
Başkan Erdoğan İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı
'HDP'nin kapatılması acildir, hayatidir, şarttır'
Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
Bakan Soylu'dan flaş açıklama
Karayılan'a yeni şok: PKK'nın Gara'daki kritik ismi teslim oldu
02 Mart 2021 Salı 18:14:00 - Güncelleme:02 Mart 2021 Salı 18:14:00

2 yaşındaki ela biberonla kuzu besliyor! Minik kalpler sevgiyle buluştu

ABONE OL

Mustafa Yener, torununun isteği üzerine annesinin emzirmediği kuzuyu satın alıp eve getirdi. Yener'in 2 yaşındaki torunu Ela ile birlikte biberonla beslediği kuzu, yeniden hayata bağlandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Mustafa Yener (56), torunlarından 2 yaşındaki Ela Yener'in isteğini kırmayıp bir kuzu satın aldı. Annesinin emzirmediği hayvanı tercih edip evine getiren Yener, torunuyla birlikte kuzuyu biberonla beslemeye başladı. 2 çocuk, 4 torun sahibi Yener'in aldığı kuzuya bir süre sonra ev halkı alıştı.

ELA, ELLERİYLE BESLİYOR

Doğal yollardan beslenemediği için gelişemeyen ve ayakta durmakta güçlük çeken kuzu şimdi ailenin maskotu haline geldi. Evin en küçük torunu minik Ela, kuzuyu elleriyle besliyor. Torununun isteği üzerine aldıkları kuzuyu bakımla hayatta tuttuklarını anlatan Mustafa Yener, "Evde çocuğumuz gibi bakıyoruz" diye konuştu.

Mustafa Yener "Görenler çok şaşırıyor. Torunum kuzudan ayrılamıyor, sütünü bile eliyle içiriyor" dedi.

Etiketler : Mustafa Yener Manisa Ela Yener kuzu
İsim babası dedesi

İsim babası dedesi
Kick boks yaparken nazara geldi

Kick boks yaparken nazara geldi
Erkek babası oluyor

Erkek babası oluyor
Küpe tasarlıyor

Küpe tasarlıyor
‘Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık

‘Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılık
2 öğün yiyerek zayıflıyor

2 öğün yiyerek zayıflıyor
Müzik, su gibi bir ihtiyaç!

Müzik, su gibi bir ihtiyaç!
Köy okulları için konser

Köy okulları için konser
Pandemi bitsin dedi mumları üfledi

Pandemi bitsin dedi mumları üfledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER