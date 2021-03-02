2 yaşındaki ela biberonla kuzu besliyor! Minik kalpler sevgiyle buluştu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Mustafa Yener (56), torunlarından 2 yaşındaki Ela Yener'in isteğini kırmayıp bir kuzu satın aldı. Annesinin emzirmediği hayvanı tercih edip evine getiren Yener, torunuyla birlikte kuzuyu biberonla beslemeye başladı. 2 çocuk, 4 torun sahibi Yener'in aldığı kuzuya bir süre sonra ev halkı alıştı.

ELA, ELLERİYLE BESLİYOR



Doğal yollardan beslenemediği için gelişemeyen ve ayakta durmakta güçlük çeken kuzu şimdi ailenin maskotu haline geldi. Evin en küçük torunu minik Ela, kuzuyu elleriyle besliyor. Torununun isteği üzerine aldıkları kuzuyu bakımla hayatta tuttuklarını anlatan Mustafa Yener, "Evde çocuğumuz gibi bakıyoruz" diye konuştu.

Mustafa Yener "Görenler çok şaşırıyor. Torunum kuzudan ayrılamıyor, sütünü bile eliyle içiriyor" dedi.