Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Vedat Muriqi için Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif var

Karadeniz ekibinin Başkanı, kendisine yöneltilen transfer teklifine dair, "Herhangi bir değişiklik yok. Kulüplerden talepler var diye duyuyoruz. Bize gelen resmi bir teklif yok. Bildiğiniz şeyler. Galatasaray'dan gelen teklif aynı. Fenerbahçe'den gelen sözlü teklif aynı. Yurtdışından gelen teklif aynı. Başka bir yerlerden de böyle sözle teklif geliyor ama ne derece doğru bilemiyorsun. Herhalde biraz daha zaman lazım. Biraz daha beklemek gerekiyor." dedi.

Kartal, konuşmasının devamında "Düzgün bir teklifle gelen yok" sözlerini sarf ederken, "2.5-3'e verdikten sonra böyle bir sporcuyu bizim almamız mümkün değil. O yüzden vermemize gereken yok. 1 sene daha oynar, sonra bonservisi elinde olur istediği yere gider. Daha da parlar, daha da aktif olur Rizespor'da. Düzgün bir teklifle gelen bir teklif yok." ifadelerini kullandı.

"İSMAİL KARTAL GÖNDERMEK İSTEMİYOR"

Rizespor'un yeni teknik direktörü İsmail Kartal'ın Kosovalı golcüyü bırakmak istemediğini de dile getiren Başkan Kartal, "İsmail Kartal da Vedat Muriqi'yi göndermek istemiyor. Şimdi çocukta bir yükseliş var. O yükseliş neticesinde gitme isteği de var. Kalması, çocuğun önünü kesmek gibi olur düşüncesi nedeniyle önünü kapatmak istemiyoruz. Düzgün bir teklif gelirse olur ama biz de kalmasından yanayız." diyerek konuşmasını sonlandırdı.