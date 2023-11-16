VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'e tepki: "Çoktan kaybettiler"
A Milli Futbol Takımımız, Almanya'ya ulaştı
Cansu Bektaş dünya şampiyonu oldu
PFDK kararları açıklandı: Koça, Çebi'ye ve Doğan'a ceza
10 kişi Azerbaycan'da İsveç'e 3 gol!
Kassam Tugayları'ndan yeni açıklama: 21 İsrail askeri aracı imha edildi
16 Kasım 2023 Perşembe 22:50:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 22:50:00

Cansu Bektaş dünya şampiyonu oldu

Kaynak: TRT Spor

ABONE OL

Meksika'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Cansu Bektaş, kadınlar 45 kiloda 2 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcu Cansu Bektaş, Guadalajara kentindeki organizasyonda koparmada altın, silkmede gümüş, toplamda altın madalya kazanarak dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Aynı kiloda yarışan diğer milli halterci Gamze Altun ise silkmede altın, toplamda bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.

Cansu Bektaş'ın kulübü ASKİ Spor'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise milli sporcunun koparmada 73 kilo ile altın, silkmede 90 kilo ile gümüş, toplamda da 163 kiloluk derecesiyle altın madalya aldığı ve dünya şampiyonu olarak kürsünün en üst basamağına çıktığı belirtildi.

Etiketler : cansu bektaş altın madalya dünya gençler halet şampiyonası
‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'

‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'
‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba

‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba
Hastalığından bahsetti

Hastalığından bahsetti
Yeni yaşında evlenecek

Yeni yaşında evlenecek
Platformlarda ‘Enerci' yasağı

Platformlarda ‘Enerci' yasağı
Filmde anneliğin tadını çıkardı

Filmde anneliğin tadını çıkardı
Ölümden döndü

Ölümden döndü
50 milyon mutluluğu

50 milyon mutluluğu
Top Model'ler belli oldu

Top Model'ler belli oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX