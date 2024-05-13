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13 Mayıs 2024 Pazartesi 16:19:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2024 Pazartesi 16:19:00

4 partinin yetkilileriyle görüşen TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan MHP'ye ziyaret

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında yarın MHP TBMM Grubu'nu ziyaret edecek.

Mecliste grubu bulunan siyasi partilere yeni anayasa konusunda başlattığı ziyaretler kapsamında daha önce CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Saadet Partisi yetkilileriyle görüşen Kurtulmuş, yarın da MHP TBMM Grubu'na ziyarette bulunacak.

Kurtulmuş, MHP'nin yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyecek.

Etiketler : Numan Kurtulmuş anayasa çalışmaları MHP ziyareti
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